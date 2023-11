Syyttäjä vaatii miehelle 13 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta laajasta huumevyyhdistä

Pirkanmaan käräjäoikeudessa käsitellään harvinaista huumerikosten sarjaa.

Syyttäjä vaatii alankomaalaiselle miehelle 13 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta neljästä törkeästä huumausainerikoksesta.

Syyttäjän mukaan mies oli vuonna 2022 hankkinut, tuonut Suomeen ja myynyt kymmeniä kiloja amfetamiinia, useita kiloja kokaiinia sekä kymmeniä tuhansia kappaleita erilaisia tabletteja.

Mies oli toiminut yhdessä kolmen muun kumppanin kanssa.

Syyttäjä pitää tekoa suunnitelmallisena sekä järjestäytyneen rikollisryhmän toimintana.

Toimi rikollisryhmän johtajana

Syyttäjän mukaan mies on ollut osa tunnuksetonta kansainvälistä rikollisryhmää. Ryhmä on koostunut ainakin neljästä henkilöstä, ja sen tavoitteena on ollut huumeiden laajamittainen salakuljetus Suomeen.

Miehen epäillään toimineen toisen henkilön kanssa ryhmän johtajina. He olivat järjestäneet huumausaineiden hankinnan ja salakuljetuksen Suomeen.

Miehen rikoskumppanit olivat myyneet huumeita Suomessa syytetyn ja toisen ryhmän johtajan ohjeiden mukaisesti.

Myyjät olivat majailleet Suomessa airbnb-asunoissa Vantaalla ja Tuusulassa. Rikokset olivat syyttäjän mukaan tapahtuneet Turussa, Helsingissä, Vantaalla ja Tuusulassa.

Syyttäjän mukaan rikoksella oli saatu taloudellista hyötyä yhteensä yli 750 000 euroa.