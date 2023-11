Nato-sotilaat ihmettelevät Suomen vapaaehtoisia sotilaskotisisaria: ”Tuletteko te oikeasti tänne metsään myymään meille kahvia?”

Suomen Nato-jäsenyys on lisännyt kansainvälisten sotilaiden määrää sotilaskodeissa. Kaikki Suomen lipulla varustetut tuotteet ovat tuliaishyllyllä nyt kovassa huudossa.

Annina Lönnberg ja Satu Viljanen ovat arvostettuja ja kiiteltyjä henkilöitä asiakkaidensa silmissä.

He nimittäin osallistuvat sotilaskotitoimintaan Niinisalon sotilaskotiyhdistyksessä ja tekevät sitä vapaaehtoisesti. Työvuoroja on sekä varuskunnan sotilaskodissa että maastoharjoituksiin osallistuvassa sotilaskotiautossa.

Motiivikseen he kertovat muun muassa kiitolliset asiakkaat ja sen, että harrastuksesta saa hyvän mielen. Viljanen tuli mukaan toimintaan, kun oma poika astui varusmiespalvelukseen.

– Siitä se on jäänyt ja nyt olen mukana noin kerran kuukaudessa, Viljanen kertoo.

Avaa kuvien katselu Sotilaskodin munkki ja kahvi, tee tai kaakao maistuvat hyvin maastoharjoituksen jälkeen. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Myös Lönnberg osallistuu sotilaskotitoimintaan noin kerran kuukaudessa. Hän pitää sitä hyvänä vastapainona omalle työlleen ja arvostaa vapautta työvuorojen valinnassa.

– Tätä voi tehdä juuri silloin kun se itselle parhaiten sopii, Lönnberg sanoo.

Sotilaskoti pärjää kilpailussa uusista vapaaehtoisista

Vapaaehtoisuus on suomalaisen sotilaskotitoiminnan ydin. Sotilaskotiliitolla on noin 4 500 vapaaehtoista jäsentä, mutta työsuhde on vain noin 170 työntekijällä.

Kuten kaikki muukin harrastustoiminta, myös Sotilaskotiliitto kaipaa koko ajan uusia vapaaehtoisia. Toiminnassa on mukana paljon jo eläkkeellä olevia henkilöitä ja nuoria jatkajia tarvitaan toiminnan turvaamiseen.

Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja Satu Mustalahti muistaa, että esimerkiksi 1980-luvulla nuoria oli vaikea saada mukaan. Nykyään tilanne on kuitenkin parempi ja sotilaskoti pärjää paremmin kuin moni muu vapaaehtoisia kaipaava harrastustoiminta.

Avaa kuvien katselu Juuri uunista tulleet pizzat ovat erittäin suosittuja tuotteita sotilaskodissa. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Mustalahti uskoo, että suomalaisten kohonnut maanpuolustustahto heijastuu myös sotilaskotitoimintaan ja vapaaehtoisten mukaan saamiseen.

– Myös tämä on eräänlaista maanpuolustustyötä, vaikka me emme aseita käytä, Mustalahti sanoo.

Sotilaskodissa puhutaan jo monilla kielillä

Suomi on nyt puolustusliitto Naton jäsen ja kansainväliset harjoitukset ovat lisääntyneet Suomessa.

Satu Mustalahden mukaan tämä näkyy myös suomalaisessa sotilaskotitoiminnassa. Vaikka sotilaskodin perustyö on pysynyt samana kuin aina ennenkin, tuovat uudet asiakkaat kansainvälistä väriä toimintaan.

Tämä näkyy erityisesti alueilla, joilla Puolustusvoimilla on isoja kansainvälisiä harjoituksia.

Esimerkiksi Niinisalon varuskunnan sotilaskoti Satakunnassa ja sen liikkuva kalusto on tullut tutuksi jo monelle Nato-liittolaisten sotilaalle. Samoin sotilaskotitoiminta Pohjois-Suomessa ja esimerkiksi Helsingin Santahaminassa on kansainvälistynyt.

– Yhä useammin palvelukielenä on englanti, Mustalahti sanoo.

Avaa kuvien katselu Kansainväliset sotilaat ovat kiinnostuneita kotiin vietävistä tuliaisista. Niinisalon sotilaskodista niitä löytyy runsaasti. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Mustalahden mukaan Sotilaskotiliitto onkin lisännyt henkilökunnan ja vapaaehtoisten koulutusta. Muun muassa palveluenglannin opetusta on tarjolla kaikille halukkaille.

– Kyllä kursseista ollaan myös hyvin kiinnostuneita, sanoo Niinisalon sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Minna Mikkola.

Vapaaehtoisuus hämmästyttää kansainvälisiä sotilaita

Mikkolan mukaan kansainvälisten sotilaiden yleistyminen sotilaskodissa on lisännyt jonkin verran myös sen tuotevalikoimaa.

Vaikka suomalainen ruisleipä kelpaa myös ulkomaalaiselle sotilaalle, saattavat he etsiä hyllyiltä kansainvälisiä tuotemerkkejä. Eniten on lisääntynyt kotiin vietävien tuliaisten tarjonta.

– Kaikki Suomen lipulla varustetut tuotteet kiinnostavat, Mikkola sanoo.

Myös Anniina Lönnberg ja Satu Viljanen ovat olleet mukana kansainvälisissä harjoituksissa.

Parhaiten heille on jäänyt mieleen, miten paljon ulkomaalaiset sotilaat arvostavat suomalaisen sotilaskotitoiminnan vapaaehtoisuutta.

– Tuletteko te oikeasti tänne metsään myymään meille kahvia? Ja ihan vapaaehtoisesti, Lönnberg muistaa sotilaiden ihmetelleen sotilaskotiautoa maastoharjoituksessa.

Avaa kuvien katselu Sotilaskotiauton ilmestyminen maastoharjoitukseen kerää luukulle pitkän jonon. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja Satu Mustalahti sanookin, että suomalaisesta sotilaskotitoiminnasta voi olla ylpeä. Se on uskontoon ja politiikkaan sitoutumatonta ja poikkeaa siksi vastaavasta toiminnasta useissa muissa maissa.

– Monessa muussa maassa sotilaskodit toimivat puolustusvoimien henkilöstöllä, tai sitten ne ovat esimerkiksi sosiaalitoimen tai kirkon toimintaa, Mustalahti kertoo.