Suomen vanhin museolaiva lahoaa yhä säiden armoilla – Sigynin nostoa kuivalle maalle Wasa-laivan tavoin selvitetään

Turun Aurajokeen telakoitu, 1887 valmistunut Sigyn on maailman viimeinen puurakenteinen kauppalaiva, joka on purjehtinut valtameriliikenteessä. Se on myös Suomen vanhin museolaiva.

Avaa kuvien katselu Museolaiva Sigynille on rakennettu Aurajokeen kelluva telakka. Vuonna 2020 laaja korjaus oli vielä käynnissä ja laivasta puuttuivat mastot. Kuva: Arash Matin / Yle