Pizzalaatikon kierrätyksestä peritään jatkossa maksu pakkauksen valmistajalta – lopulta sen maksaa kuluttaja

Vuoden alussa pakkausten tuottajavastuun piiriin tulee paljon pieniä yrityksiä, joiden liikevaihto on alle miljoona euroa. Vastuu palvelupakkauksista on jatkossa pakkausten valmistajilla.

Kuluttajien valinnoilla on suuri vaikutus syntyvän pakkausjätteen määrään, mutta vastuunsa on myös tuotteitaan pakkaavilla yrityksillä.

Vuodenvaihteessa tulee voimaan jätelainsäädännön muutoksia, joiden myötä myös pienten ja keskisuurten yritysten pitää maksaa käyttämiensä pakkausten kierrättämisestä. Aiemmin alle miljoonan euron vuotuista liikevaihtoa pyörittävät yritykset oli vapautettu pakkausten tuottajavastuusta.

– Yritysmäärä, joita pakkausten tuottajavastuu koskee, tulee kasvamaan moninkertaiseksi. Tällä hetkellä se koskee on noin 4000–5000 yritystä. On tehty arvioita, että sen piiriin tulee 30 000 uutta yritystä, sanoo ylitarkastaja Tuomo Aunola tuottajavastuuasioita valvovasta Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Tuottajavastuun ulkopuolelle silti jää liikevaihdon vähäisyyden takia arvonlisäverosta vapautettuja, enintään 15 000 euron vuotuisen liikevaihdon yrityksiä.

Muutoksen myötä tuottajavastuullisiksi tulee muun muassa useita verkkokauppoja.

Kilpailusyistä pienet mukaan

– Kun verkkokauppa pakkaa tuotteitansa ja lähettää niitä asiakkaille, niin verkkokauppa on lain mukaan tuottaja, joka on vastuussa asiakkaille päätyvistä pakkauksista, toteaa Aunola.

Käytännössä yrityksen tulee maksujen hoitamiseksi liittyä pakkausalan tuottajayhteisöön.

Niitä on Suomessa kaksi: Suomen Pakkaustuottajat Oy ja Sumi Oy.

Sumi on postittanut mahdollisesti tuottajavastuun piiriin tuleville yrityksille kirjeitä, joissa on kerrottu asiasta. Kaikkiaan kirjeitä on lähetetty noin 30 000 kappaletta. Osoitetiedot kirjeisiin on poimittu toimialatietojen perusteella kaupparekisteristä.

Toinen keskeinen muutos koskee palvelupakkauksia. Niitä ovat muun muassa vaatekauppojen paperikassit, kukkakauppojen käärepaperit, ja esimerkiksi kauppojen palvelutiskeillä käytettävät pakkaukset.

Palvelupakkauksista tuottajavastuu maksuvelvoitteineen on jatkossa pakkausten valmistajilla ja maahantuojilla.

Myyntipaikalla suoraan kuluttajille

Suuri ja näkyvä palvelupakkausten laji ovat myös erilaiset mukaan otettavaa ruokaa myyvien ravintoloiden pakkaukset, kuten pizzalaatikot.

Tuottajavastuumaksujen ohella pakkausjätteiden keräilyä ja kierrätystä rahoitetaan niistä saatavien raaka-aineiden myyntituloilla.

Lopulta maksut maksaa kuitenkin kuluttaja.

– Loppujen lopuksi se on kuluttaja tai yritysasiakas, joka sen sitten maksaa tuotteen hinnassa, korostaa Aunola.