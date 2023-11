Katso, miten presidentti Niinistö ja Puolan presidentti Duda kommentoivat itärajan tilannetta kello 13.50

Presidentti Sauli Niinistö on puolisonsa Jenni Haukion kanssa vierailulla Puolassa, jossa heitä isännöi maan presidentti Andrzej Duda ja hänen vaimonsa Agata Kornhauser-Duda.

Niinistön ja Dudan on määrä keskustella Puolan ja Suomen kahdenvälisistä suhteista sekä alueellisista turvallisuuskysymyksistä. Heidän odotetaan kommentoivan myös itärajan tilannetta.

Puolalla ja Suomella on jaettu kokemus itärajan kautta maahan pyrkivistä ihmisistä, jotka ovat vieraan valtion masinoimia. Vuonna 2021 Valko-Venäjän itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukašenka masinoi Puolan rajalle tuhansia ihmisiä. Sen jälkeen tilanne Valko-Venäjän ja Puolan rajalla on pysynyt jännitteisenä.

Nyt itärajan tilanne puhuttaa Suomessa, sillä Venäjä on päästänyt rajanylityspisteille turvapaikkaa hakevia ihmisiä, joilla on puutteelliset matkustusasiakirjat. Aiemmin Venäjä on estänyt ihmisten pääsyn rajalle.

Hallitus päätti sulkea määräaikaisesti rajanylityspaikkoja Kaakkois-Suomessa, koska se katsoo maahan pyrkijöiden vaarantavan Suomen kansallisen turvallisuuden.

Presidentti Niinistö on sanonut kannattavansa rajanylityspaikkojen sulkemista ja todennut suhtautuvansa epäilevästi siihen, että asia voitaisiin ratkaista diplomaattisesti Venäjän kanssa.