Rajavartiolaitos ei kerro, miten neljä ihmistä ylitti esteet Kaakkois-Suomessa: ”Ei tapahdu uudestaan”

Rajavartiolaitos on vaitonainen toimista, joita Nuijamaan rajan vahvistamiseksi on tehty.

Lauantaina neljä henkilöä pääsi Nuijamaan suljetun rajanylityspaikan läpi Venäjältä Suomeen, kertoi Kaakkois-Suomen rajavartiosto. Aikaisemmin rajavartiosto kertoi, että Suomen puolelle päässeitä olisi vain kaksi.

Rajanylityspaikka oli ollut suljettuna koko päivän, ja rajalle oli asetettu estelaitteita.

– He kaikki ovat jostain kohtaa pystyneet ohittamaan tai läpäisemään esteet, ja ovat päässeet näin Suomen puolelle, kertoi Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Jukka Lukkari.

Soitimme Kaakkois-Suomen rajavartiostoon.

Voimmeko lyhyesti kerrata viikonlopun tilanteen, mitä rajalla tapahtui?

– Emme siitä sen tarkempaa rupea kertomaan. Siitä on viestitty se, mikä tässä kohtaa on tarkoituksenmukaista viestiä. Muutoin asia on sellainen, että kun kysymyksessä on operatiiviset keinot ja taktiset menetelmät, niin niitä ei lähdetä avaamaan, sanoo Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksen toimistoupseeri Ville Kuusisto Ylelle.

Olette tiedottanut, että neljä henkilöä on sieltä päässyt läpi?

– Kyllä.

Minkälaisia aidat raja-alueella olivat: kuinka korkeita ja minkälaisia?

– Tämä liittyy samaan, kuten äsken sanoin, että kovin tarkkaan tästäkään emme lähde medialle kertomaan. Olemme toimittaneet kuvia ja niistä pystyy päättelemään, minkälaisia aidat siellä ovat. Siellä on erilaista aitaa, estettä ja betonia ja muuta, mitä on katsottu raja alueella käyttöön tarpeelliseksi.

Millä tavalla tilanne on nyt korjattu?

– Tilanne on sillä tavalla korjaantunut, että raja-alue on nyt rauhallinen, eikä ihmisiä rajalla Venäjän puolella ole havaittavissa.

Vaatiko tilanne toimenpiteitä teiltä raja-asemalla rajan vahvistamiseksi?

– Asia on huomioitu niin, että sellaista ei tapahdu uudestaan. Operatiiviset toimet ja keinot, kuten taktisetkin, ovat kuitenkin viranomaistietoa, eikä me lähdetä niitä avaamaan, Kuusisto summaa.

Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Jukka Lukkari kertoi viikonloppuna, että kaikki neljä hakivat Suomen puolelle päästyään turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua. Heidät ohjattiin maahanmuuttoviraston vastuulle.

Pysyvä esteaita valmistumassa Sallaan, monilla asemilla väliaikaisia esteitä

Kuusamon rajanylityspaikka saa virka-apua Puolustusvoimilta tilapäisten esteiden rakentamiseen. Kuhmossa Vartiuksen rajanylityspaikka avautui rajaliikenteelle normaalisti aamulla kello 8. Samalla rajan väliaikaisten kulkuesteiden rakentamista jatkettiin.

Raja-Joosepin osalta tilanne mahdollisten väliaikaisten rajaesteiden kanssa on vielä epäselvä.

– Toistaiseksi en voi sitä kommentoida vielä, Lapin rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Ville Ahtiainen totesi maanantaina alkuiltapäivästä.

Puolustusvoimat antoivat virka-apua rajanylityspaikan tilapäisten estelaitteiden rakentamiseen Vartiuksessa. Niiralan rajanylityspaikalle rakennettiin tielle väliaikaisia esteitä.

Sallan rajalle rakennettavan pysyvän esteaidan valmistumista kiirehditään. Aita ei ole vielä täysin valmis, kertoo Lapin rajavartioston Ville Ahtiainen. Hän ei halua arvioida tarkkaan, milloin esteaita valmistuu. Valmistumiseen vaikuttavat aliurakoitsijan aikataulut.

– Kiirehdimme kaikkemme, että se saadaan pian valmiiksi, Ahtiainen sanoo.

Ennen pysyvän aidan valmistumista Sallaan pystytetään tilapäisiä maastoesteitä, esimerkiksi piikkilankaesteitä. Puolustusvoimien virka-apuosasto ja rajavartiolaitos aloittivat esteiden pystytyksen Sallan raja-aseman ulkopuolelle maanantaina iltapäivällä ennen viittä.

Pysyvän esteaidan rakentaminen Sallaan alkoi maanrakennustöillä elokuussa. Yhtenäistä aitaa tulee kilometrien matkalle.

Neljä metriä korkea aita on osa kokonaisuutta, johon kuuluu myös tekninen valvontajärjestelmä ja aidan vieressä kulkeva tie. Kaikkiaan Suomen itärajalle rakennetaan noin 200 kilometriä esteaitaa, josta valtaosa tulee Kaakkois-Suomeen. Raja-aidan on määrä olla valmiina vuonna 2026.