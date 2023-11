Itärajan turvapaikanhakijat voivat pyöräyttää vastaanottokeskusten majoituskarusellia koko maassa

Turvapaikanhakijoiden saapuminen Suomen itärajalle saattaa vaikuttaa vastaanottokeskuksiin koko maassa.

Itäisen Suomen vastaanottokeskuksista voidaan joutua siirtämään väkeä muihin vastaanottokeskuksiin. Näin voidaan tehdä tilaa uusille turvapaikanhakijoille itärajan läheisyydessä.

Pohjalaisista vastaanottokeskuksista Seinäjoelta, Vaasasta, Kauhavalta ja Kokkolasta tilannetta ei kommentoida, sillä tiedotus on siirretty Maahanmuuttoviraston Migrin vastaanottoyksikölle Helsinkiin.

Esimerkiksi viime viikon lopulla Joutsenon vastaanottokeskuksesta Lappeenrannasta siirrettiin bussilastillinen turvapaikanhakijoita Kajaaniin. Tällä tavalla tehtiin tilaa sinne, minne kohdistuu nyt eniten majoituspainetta.

– Emme turvallisuussyistä valitettavasti voi antaa tietoja yksittäisten vastaanottokeskusten tai asiakassiirtojen tilanteesta, sanoo Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Elina Nurmi.

Tietoja ei anneta turvapaikanhakijoiden yksityisyydensuojan turvaamiseksi ja vastaanottokeskusten turvallisuuden takaamiseksi.

– Tieto ei ole kovin hyödyllinenkään normaalikansalaisen kannalta. Vastaanottojärjestelmä toimii valtakunnallisesti ja turvapaikanhakijoita voidaan majoittaa mihin tahansa Suomessa, Nurmi sanoo.

”Ilmiö on huolestuttava”

Migri ei myöskään anna nykyisin tietoa yksittäisten vastaanottokeskusten paikkamääristä tai kokonaiskapasiteetista. Tarvittaessa siirtoja tehdään ja myös majoituskapasiteettia lisätään.

Nurmi korostaa, että ihmisiä siirtyy jatkuvasti myös kuntiin eli sitä kautta myös vastaanottojärjestelmästä on koko ajan poistumaa.

Hätämajoituskapasiteettia on kaikissa keskuksissa ja kyky myös tuottaa tarvittaessa lisäkapasiteettia. Hänen mukaansa Pohjanmaalla lisäpaikkojen tarvetta ei tällä hetkellä ole.

Vastaanottokeskuksen johtaja Elina Nurmi ei ole sinänsä huolissaan itärajan yli tulijoiden määrästä.

– Me pidämme Migrissä erityisesti tätä ilmiötä huolestuttavana. Totta kai mahdollisuus tilanteen kehittymiseen on huolestuttava, mutta tällä hetkellä tilanne on Migrin kannalta täysin hallinnassa, Nurmi sanoo.