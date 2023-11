Lapsille määrätään antibiootteja tauteihin, joihin ne eivät tepsi – tutkijat toivovat uuden verkkosivuston parantavan hoitoa

Lapsille määrätään Suomessa yhä varsin usein turhia antibioottikuureja, jotka voivat altistaa sairauksille myöhemmin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alustavien selvitysten mukaan turhia antibiootteja määrätään usein infektioihin, joiden aiheuttajiin ne eivät tehoa.

Lastentautien ja -allergologian erikoislääkäri Péter Csonka arvioi, että eri-ikäisille lapsille määrätyistä antibiooteista jopa 5–15 prosenttia on turhia.

Lasten oikeanlaisen hoidon turvaamiseksi ja lääkärin työn nopeuttamiseksi on nyt luotu apuväline. Csonka sekä hiljattain vuoden nuoreksi kliiniseksi tutkijaksi valittu erikoistuva lääkäri Ilari Kuitunen ovat kolmen muun lääketieteen asiantuntijan kanssa kehittäneet antibiootit.fi-laskuria. Sivusto auttaa avohoidossa työskenteleviä lääkäreitä valitsemaan lapsille sopivan lääkityksen ja vähentää turhia antibioottikuureja.

Antibioottien valinnan lisäksi laskuri määrittää hoitosuositusten mukaisen lääkeannoksen ja kuurin pituuden lapsen painon perusteella. Se myös kertoo, mikäli sairaus ei vaadi antibioottihoitoa.

Vaikka lapsille määrätyt antibioottikuurit ovat tutkimusten mukaan vähentyneet Suomessa viime vuosina, voivat lukuisat antibioottihoidot olla lapselle ongelmallisia.

– Toistuvat antibioottihoidot imeväis- ja leikki-iässä horjuttavat suoliston bakteerikannan tasapainoa ja mahdollisesti lisäävät uusien kroonisten sairauksien riskiä, Csonka sanoo.

Avaa kuvien katselu Uuden työkalun on tarkoitus helpottaa lasten hoitamista. 8-vuotias Veikko Petäjäkangas oli Ilari Kuitusen tutkittavana Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Osasyy väärissä diagnooseissa

Turhista syistä esimerkiksi virustauteihin määrätyt tai liian laajakirjoiset antibioottikuurit lisäävät myös bakteerien vastustuskykyä lääkkeitä vastaan. Osa turhista antibioottikuureista voi johtua Csonkan ja Kuitusen mukaan väärin tehdyistä diagnooseista.

– Erityisesti lapsilla on tärkeää, että antibiootteja käytettäisiin oikeaan syyhyn. Riittävän kapeakirjoista antibioottia ja lyhyin mahdollinen tehokas aika, Kuitunen avaa antibioottien käyttöä.

Kapeakirjoiset antibiootit hoitavat harvempia taudinaiheuttajia kuin useampiin tauteihin tepsivät laajakirjoiset antibiootit. Laajakirjoiset antibiootit voivat kuitenkin altistaa lapsen myöhemmille ongelmille.

Kuitusen mukaan laajakirjoisia antibiootteja saatetaan määrätä jopa maun perusteella.

– Tiedetään, että yksi tällainen kapeakirjoinen valmiste maistuu lasten mielestä pahalta ja sen takia jotkut lääkärit kirjoittavat paremman makuista laajakirjoista antibioottia. Se on minusta vähän huono peruste.

Avaa kuvien katselu Péter Csonkan mukaan kiireisiä lääkäreitä tulee auttaa työpäivän aikana oikean tiedon löytämiseksi nopeasti. Kuva: Terveystalo

Kävijämäärät vielä maltillisia

Kesäkuussa käynnistetty antibiootit.fi-sivusto on toteutettu ilman kaupallisia kytköksiä. Sivuston ohjelmoi seitsemän Tampereen yliopiston tietotekniikan opiskelijaa.

Projektia vetäneen Csonkan mukaan laskurin kehitykseen vaikuttivat tutkimukset, joiden mukaan oikeanlaiseen lääkitykseen ohjaavien hoitosuositusten julkaisu ei ole Suomessa vaikuttanut käytännön lääkemääräyksiin riittävästi.

– Lääkäreillä ei aina aika riitä perehtyä suosituksiin. Kaikki lääkärit eivät hoida lapsia päivittäin ja heitä täytyy auttaa, jotta kiireisessä työssä voisi vaivattomasti valita oikeaa ja hyvää hoitoa, Csonka sanoo.

THL:n ylilääkäri Emmi Sarvikivi ei ole ajanpuutteesta täysin samaa mieltä Csonkan kanssa. Sarvikiven mukaan lääkäreiden on helppo seurata suosituksia käytössä olevien sähköisten oppaiden ja tietokantojen avulla.

Hän kuitenkin toteaa, että laskurin kaltaiset työkalut ovat arvokkaita työn sujuvuuden ja ajantasaisen tiedon saatavuuden kannalta.

Avaa kuvien katselu Itä-Suomen yliopiston tutkija Ilari Kuitunen korostaa, että erityisesti lapsilla antibiootteja tulisi käyttää oikeaan syyhyn. Oikean diagnoosin tekemisessä uusi laskuri ei kuitenkaan auta. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Toistaiseksi laskurissa on tarjolla kahdeksan diagnoosia, mutta niitä on tarkoitus lisätä. Csonkan mukaan sivulla on ollut keskimäärin noin 1 300–1 700 käyttäjää kuussa.

Tulevaisuudessa laskurin kaltaisia työkaluja voisi hyödyntää nykyisissä hoitojärjestelmissä.

– Integroimalla olemassa oleviin potilastietojärjestelmiin tämän tyyppistä toimintaa voidaan edistää täsmällistä ja hyvää hoitoa, Csonka toteaa.