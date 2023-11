Piilaaksoossa putosi uutispommi, kun Chat GPT:n nokkamies sai yllätyspotkut – tämän tiedämme yhtiön kriisistä nyt

Sam Altman on antanut kasvot tämänhetkiselle tekoälybuumille.

Tekoäly-yhtiö Open AI:n nettisivuille ilmestyi perjantaina tiedote, joka synnytti vuosikymmenen kohun Piilaaksossa. Blogikirjoituksessa Open AI:n hallitus ilmoitti, ettei yhtiön toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista Sam Altman nauti enää hallituksen luottamusta. Tekoälymaailman kirkkain tähti oli saanut potkut.

Viimeisen vuoden aikana tapahtunut tekoälykehitys henkilöityy nimenomaan Altmaniin. Hänen johdollaan Open AI on julkaissut kuvia generoivan Dall-E:n ja sekä välittömästi hitiksi nousseen Chat GPT:n. Kun valtioiden päättäjät ovat halunneet ymmärtää tekoälyä, he ovat kutsuneet Altmanin paikalle.

Altmanin erottaminen tuli yllätyksenä kaikille. Open AI:n toimintaan yli 13 miljardia dollaria sijoittanut ohjelmistojätti Microsoft sai tietää potkuista minuuttia ennen tiedotteen julkaisua.

Erottamisen syy ei selvinnyt tiedotteesta, eikä sitä ole kerrottu tähän päivään mennessä. Tiedotteen tiukka sävy herätti spekulaatiot siitä, että Altman olisi syyllistynyt johonkin erittäin vakavaan tekoon.

Viikonlopun jälkeen näyttää kuitenkin siltä, että todennäköisin syy on yhtiön ja sitä hallinnoivan voittoa tavoittelemattoman järjestön välisissä ristiriidoissa. Altman on saanut taakseen merkittäviä tukijoita, mikä viittaa siihen, ettei hänen tekonsa ole kaikkien näkökulmasta tuomittavia.

Altmanin potkujen yhteydessä lähtöpassit Open AI:n hallituksen puheenjohtajan tehtävistä saanut Greg Brockman ilmoitti jo perjantaina eroavansa myös yhtiön palveluksesta ja aloittavansa uuden yhtiön Altmanin kanssa. Brockman on yksi Open AI:n perustajista.

Viikonlopun aikana myös Microsoft asettui Altmanin taakse ja yhtiö yritti neuvotella Altmanin takaisin toimitusjohtajan tehtäviin. Maanantaiaamuna Suomen aikaan Open AI:n nelihenkiseksi kutistunut hallitus ilmoitti, ettei se ole pyörtämässä päätöstään.

Open AI:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty striimauspalvelu Twitchin entinen toimitusjohtaja Emmett Shear. Microsoftin toimitusjohtaja Satay Nadelle ilmoitti X:ssä palkanneensa Altmanin ja Brockmanin kehittämään tekoälyä Microsoftille.

Open AI:n erikoinen rakenne mahdollisti Altmanin potkut

Open AI perustettiin vuonna 2015 voittoa tavoittelemattomana tutkimussäätiönä. Altmanin ja Brockmanin lisäksi mukana oli muun muassa Elon Musk ja Linkedinin perustaja Reid Hoffman. Säätiön rakenteen tarkoituksena oli varmistaa, ettei tekoälyä kehitetä ainoastaan markkinoiden ehdoilla.

Open AI:n perustajat katsoivat, että tekoäly on liian merkittävä teknologia jätettäväksi taloudellisten intressien johdateltavaksi. Voittoa tavoittelemattoman säätiön kehittämä tekoäly voisi sen sijaan hyödyntää koko ihmiskuntaa. Open AI lupasi jakaa avoimesti tutkimustuloksiaan maailmalle.

Muutaman vuoden jälkeen kävi kuitenkin selväksi, ettei voittoa tavoittelematon säätiö onnistu keräämään tarvittavia sijoituksia tekoälyn kehitykseen. Myös parhaan työvoiman houkuttelu oli haastavaa ilman osakeoptioita.

Vuonna 2019 Altman toteutti uudelleenjärjestelyn, jossa voittoa tavoittelematon Open AI -säätiö otti omistukseensa rajoitettua voittoa tavoittelevan tekoäly-yhtiön. Tämä ratkaisi monta ongelmaa. Tekoäly-yhtiö sai kipeästi kaipaamaansa rahoitusta ja huippuosaajia. Samalla avoimuus alkoi kadota kaikkialta paitsi yhtiön nimestä.

Organisaatiomuutos tarkoitti sitä, että tekoäly-yhtiö Open AI:n toimintaa ohjaavat henkilöt, joilla ei ole minkäänlaista taloudellista intressiä yhtiöön. Esimerkiksi valtavia sijoituksia Open AI:hin tehneellä Microsoftilla ei ole yhtään paikkaa hallituksessa.

Viimeisen vuoden aikana Open AI on julkaissut useita menestystä saavuttaneita tekoälysovelluksia, joita useat ohjelmistoyhtiöt Microsoft etunenässä ovat liittäneet omiin ohjelmiinsa. Chat GPT käytännössä käynnisti nykyisen tekoälybuumin.

Tämä on johtanut yli miljardin dollarin liikevaihtoon ja 86 miljardin dollarin arvostukseen. Samalla Altmanin into tuotteistaa yhtiön teknologiaa on herättänyt yhtiössä vastustusta. Tämä vastustus purkautui viikonloppuna.

Vastarintaa johtaa Open AI:n tutkimusjohtaja Ilya Sutskever. Open AI:n perustajiin lukeutuva Sutskever on varoittanut tekoälyn nopean kehityksen vaaroista. Hän edustaa Open AI:ssa tekoälyn uhkia korostavaa siipeä. Tälle ryhmälle Chat GPT:n menestys oli enemmänkin huolenaihe siitä, että kaupalliset intressit olivat nousemassa niskan päälle yhtiössä.

Open AI:lla edessä kivinen tie

Voimakkaat näkemyserot eivät ole uusi asia tekoälyn kehityksessä. Myös Open AI:n sisällä on kuohunut aiemmin.

Vuonna 2018 Musk yritti ottaa yhtiön johtaakseen, mutta Altman ja Open AI:n muut johtajat eivät taipuneet miljardöörin tahtoon. Tästä tulistuneen Musk jätti yhtiön hallituksen ja lopetti yhtiön rahoittamisen.

Vuonna 2021 seitsemän Open AI:n entistä työntekijää perusti tekoäly-yhtiö Anthropicin vastalauseena yhtiön uudelle organisaatiorakenteelle. Anthropicin perustajat kokivat, etteivät he pysty rakentamaan tekoälyä turvallisuus edellä Open AI:n palveluksessa.

Altmanin ja Brockmanin potkut ovat kuitenkin todella paljon kovempi isku yhtiölle. Microsoftin Nadella on vakuuttanut yhteistyön jatkuvan Open AI:n kanssa, mutta yhtiö voi purkaa sopimuksen, jos se katsoo, ettei Open AI täytä sille asetettuja ehtoja.

Ja vaikka Open AI pystyisi jatkamaan tutkimus- ja tuotekehitystä entiseen malliin, sen kyky houkutella huippuosaajia on ottanut osumaa. Altman on noussut lyhyessä ajassa yhdeksi Piilaakson mielenkiintoisimmista johtajista, mikä on varmasti auttanut rekrytoinnissa.

Open AI:n teknologiajohtaja Mira Murati kirjoitti X:ssä, että Open AI ei ole mitään ilman sen työntekijöitä. Kirjoituksen voi tulkita tuenosoituksena Altmanille. Vielä perjantaina Muratista oli määrä tulla Open AI:n väliaikainen toimitusjohtaja.

Open AI:n perustajajäsen ja yhtiössä tällä hetkellä konenäön parissa työskentelevä Andrej Karpathy tyytyi julkaisemaan X:ssä radioaktiivisuus-emojin.

Myös Sutskever näyttää tulleen katumapäälle. Hän kertoi maanantaina iltapäivällä Suomen aikaa X:ssä katuvansa osallisuuttaan yhtiön kriisiin. Teknologiajulkaisu Wiredin mukaan lähes 500 Open AI:n työntekijää – mukaan lukien Sutskever – on allekirjoittanut vetoomuksen Altmanin palauttamiseksi ja Open AI:n hallituksen hajoittamiseksi.

Pölyn laskeuduttua kaikista osapuolista pisimmän korren näyttää vetäneen Microsoft, joka saa jatkaa Open AI:n sovellusten täysimittaista hyödyntämistä palveluissaan. Samalla yhtiö pystyy Altmanin ja Brockmanin avulla houkutelemaan kovassa kysynnässä olevia tekoälyosaajia Microsoftin palvelukseen.

Open AI puolestaan jatkaa Shearin johdolla tekoälytutkimusta, mutta todennäköisesti hidastaa tuotejulkistuksia. Shear on ilmoittanut kannattavansa tekoälykehityksen merkittävää hidastamista.

Kuuntele Uutispodcast 6.2.2023: Kohistu Chat GPT on tehokas arvauskone, jonka uskotaan mullistavan asiantuntijatyön: