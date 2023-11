Nuoret maksavat veroja mielellään, mutta verotukseen liittyy paljon harhaluuloja – testaa, lankeatko niistä yleisimpiin

Nuoret suhtautuvat verojen maksuun yhtä myönteisesti kuin suomalaiset keskimäärin. Vaikka he törmäävät asiaan ensi kertaa, yli puolet selviää ilman erityistä apua.

Suuri osa nuorista maksaa veroja mielellään, kertoo Verohallinnon tuore tutkimus.

Vain yksi kuudesta nuoresta aikuisesta suhtautuu kielteisesti verojen maksamiseen.

Nuorten suhtautuminen kuvastaa hyvin koko väestön veroasenteita. Suomalaiset suhtautuvat myönteisesti verojen maksamiseen.

– Nuorilla on usein monimutkaisemmat elämäntilanteet. Voi esimerkiksi tulla tuloja monesta paikasta, joten veroasioiden hoito voi tuntua hankalalta. Kriittisten osuus on kuitenkin hyvin pieni, sanoo asiakaskokemuspäällikkö Janne Myyry Verohallinnosta.

Nuoret ovat myös kiinnostuneita siitä, mihin verotuloja käytetään. Lähempänä kolmeakymmentä ikävuotta olevat olivat tästä kiinnostuneempia kuin parikymppiset.

Nuoret kokevat löytävänsä parhaiten apua veroasioihin Verohallinnon nettisivuilta sekä omilta läheisiltään. Nuoret kohtaavat monet veroasiat ensimmäistä kertaa.

– He saavat ensimmäistä kertaa säännöllistä palkkaa, saattavat kokeilla yrittäjyyttä ja ilmoittaa ensimmäistä kertaa verovähennyksiä. Siihen nähden on hienoa, että kuusi vastaajaa kymmenestä kertoi, ettei kaipaa lisäapua, Myyry sanoo.

Kriisit eivät ole heikentäneet veroasennetta

Suomalaisten veroasenteita tutkitaan noin kerran vuodessa. Myönteisyys veroja kohtaan on säilynyt korkealla ja jopa hieman kasvanut viime vuosina.

– Minkäänlaista heikentymistä tuloksissa ei ole näkynyt. Suhtautuminen on käynyt positiivisemmaksi, vaikka on ollut mullistuksia, kuten korona, sodat ja erilaiset hallitukset. Veromyönteisyys on pysynyt kaikissa ikäluokissa ja yhteiskuntaluokissa vahvalla tasolla, Myyry sanoo.

Verohallinto tutki kyselytutkimuksella 18–29-vuotiaiden näkemyksiä verotuksesta ja Verohallinnosta. Kyselyyn vastasi noin tuhat nuorta.

Tutkimus oli osa kolmevuotista viestintähanketta, jonka tarkoitus on ollut lisätä ymmärrystä verojen maksusta ja vähentää harmaata taloutta.