Vastaamo-tietomurron näyttö ei yhdistä Kivimäkeä rikoksiin, puolustus väittää

Aleksanteri Kivimäen puolustuksen mukaan tutkinnassa epäselvät asiat on ohitettu ja näytön määrällä on yritetty korvata laatua.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron oikeudenkäynnissä kuultiin maanantaina puolustuksen asiaesittely. Aleksanteri Kivimäen puolustuksen ydinväittämä on, että keskusrikospoliisin keräämä näyttö ei osoita, että juuri Kivimäki olisi syyllistynyt rikoksiin, joista häntä syytetään.

Asianajaja Peter Jaarin mukaan Kivimäki on joutunut silmätikuksi menneisyytensä takia.

– Hänellä on menneisyys tietoverkkorikosten parissa, mistä on tullut myös tuomiota. (Rikokset) ovat paheksuttavia, ja niitä on Kivimäki itsekin katunut ja paheksunut, Jaari sanoi.

Kivimäki on aiemmin tuomittu muun muassa American Airlines -lentoyhtiöön ja yhdysvaltalaisviranomaisiin kohdistuneista huijauksista. Hän soitteli perättömiä hätäpuheluita, joiden perusteella yhdysvaltalaispoliisilaitokset lähettivät erikoisjoukkoja ihmisten koteihin ja lentoyhtiö keskeytti lennon.

Jaari korosti, että kyseisistä teoista on kulunut lähes kymmenen vuotta ja Kivimäki syyllistyi niihin ollessaan vielä alaikäinen.

”Myös Kivimäki paheksuu tekoja”

Kivimäen puolustuksen mukaan Vastaamo-jutussa on paljon avoimia kysymyksiä, joita poliisi ei esitutkinnassa saanut selvitettyä. Jaari sanoi, että jutussa epäselvät asiat on ohitettu ja tehty päätelmiä.

– Jos todisteita ei ole saatu hankittua, sitä ei voi katsoa vastaajan vahingoksi. On selvittämättömiä asioita, jotka ovat johtaneet pelkkiin spekulaatioihin, joilla on muodostettu todennäköisiä syitä epäillä Kivimäkeä.

Jaari sanoo, että näytössä on määrällä pyritty korvaamaan laatua. Puolustuksen mukaan esimerkiksi syytteiden keskiössä olevilla palvelimilla on ollut muitakin käyttäjiä kuin Kivimäki.

– (Palvelimien) käyttäjät ovat selvittämättä, maksajat ovat selvittämättä, virtuaalivaluuttaan liittyvät kysymykset ovat selvittämättä. (Vastaamon potilastietokannan) lataajat eivät ole tiedossa, Jaari luetteli.

Jaari korosti, että tuomioistuimen on arvioitava näyttöä tarkkaan siksikin, että syyttäjä hakee Kivimäelle seitsemän vuoden maksimirangaistusta syytetyistä rikoksista.

– Kun puhutaan hyvin ankarista rangaistusvaatimuksista, myös näytön arvioinnissa vaa’an on taivuttava hyvin voimakkaasti syyllisyyden puolelle, hän sanoi.

– Kuten olemme todenneet, teot ovat tuomittavia ja myös Kivimäki katsoo niiden olevan paheksuttavia. Asiaa on puitu paljon julkisuudessa ja on syntynyt käsitys, että haetaan syyllinen tänne tuomittavaksi.

Puolustus on kyseenalaistanut myös syyttäjien näkemyksen, että tietomurron ja kiristyksen taustalla on sama taho. Puolustuksen mukaan syyttäjät eivät ole esittäneet mitään selitystä sille, miksi tietomurto Vastaamoon tehtiin jo marraskuussa 2018, mutta kiristysviestejä lähetettiin vasta syksyllä 2020. Kivimäen puolustuksen mukaan potilastietokanta saattoi kahden vuoden aikana levitä vaikka kenen käsiin.

Tietomurto viisi vuotta sitten

Kivimäkeä syytetään törkeästä tietomurrosta, liki 9 600 törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, yli 21 300:sta törkeän kiristyksen yrityksestä sekä 20 törkeästä kiristyksestä. Oikeuden on määrä kuulla Kivimäkeä itseään tammikuussa.

Syyttäjien mukaan Kivimäki murtautui marraskuussa 2018 yksin tai tuntemattomaksi jääneiden ihmisten kanssa Vastaamon tietojärjestelmään ja latasi 33 000 ihmisen tiedot sisältäneen potilastietokannan itselleen.

Potilastietojen levittämisen ja niillä kiristämisen epäillään alkaneen syksyllä 2020. Syyttäjien mukaan Kivimäki lähetti tuolloin Vastaamolle sähköpostitse kiristysviestin, jossa hän vaati yritystä maksamaan hänelle 40 bitcoinia, mikä vastasi 366 000:ta euroa. Rahasummaa vaadittiin vastineeksi siitä, ettei potilaiden tietoja julkaista.

Kun vaatimuksiin ei suostuttu, Kivimäki alkoi syyttäjien mukaan julkaista potilastietoja lokakuun lopulla 2020. Tietoja julkaistiin pääosin Tor-verkossa. Tämän jälkeen Kivimäki lähetti syyttäjien mukaan kiristysviestin Vastaamon potilastietokannassa olleille ihmisille. Osa uhreista maksoi vaaditun summan.

Oikeudenkäynti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa kestää helmikuun lopulle.