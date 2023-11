Kyllösten mökin erottaa Vartiuksen rajatiestä viinakauppiaiden varalta hankittu puomi – nyt heillä on viesti päättäjille

Kysyimme rajan tuntumassa asuvilta, mitä he ajattelevat Venäjän toiminnasta. Asukkaita ei pelota, mutta osa haluaisi sulkea koko itärajan.

Itärajan nopeasti muuttunut tilanne aiheuttaa rajan lähellä asuvissa huolta, sillä vaikutukset näkyvät konkreettisesti arjessa.

Kysyimme, mitä asukkaat ajattelevat rajan tapahtumista.

Vartiuksessa mökkeilevien suhtautuminen venäläisiin on muuttunut

Kuhmossa Vartiuksen kylässä asuu nykyisin neljä vakituista asukasta sekä mökkiläisiä.

Itärajan muuttunut tilanne huolestuttaa, kertovat kesäasukkaat Antero ja Ritva Kyllönen. He ihmettelevät, miksi koko itärajaa ei suljettu kerralla, kun länsipuolella raja on kuitenkin yhä avoinna.

– Täällä on korpiväkeä. Jotkut jopa pelkäävät, mitä tapahtuu, että tullaanko tuolta luvattomasti metsiäkin myöten ja murtaudutaanko mökkeihin, Antero Kyllönen kertoo.

Ritva Kyllönen on huolissaan myös siitä, miten Venäjältä tulevat turvapaikanhakijat pärjäävät talvipakkasessa.

– He ovat aika avuttomia, joita tänne tuodaan.

Kyllösten kesäpaikkaan käännytään raja-asemalle menevän Kostamustien varrelta. Mökkitien alussa on nykyisin puomi merkkinä siitä, etteivät vierailijat ole tervetulleita, kun isäntäväki ei ole paikalla.

Aiemmin pihaan saattoi pyrkiä viinaa, tupakkaa ja polttoainetta kaupanneita kulkijoita, mutta muuta harmia rajan läheisyydestä ei ole ollut.

– Minä en ryhtynyt kauppoihin ollenkaan, joten aika vähällä pääsi. Meidän tienhaaraan piilotettiin tupakkaa ja bensaa, mutta kävin aina potkimassa lumet pois ja paljastamassa kätköt, joten ne hävisivät. Huomasivat, että kyllä me tiedetään, kertoo Antero Kyllönen.

Myös Kostamustie oli aiemmin vilkas. Liikennettä rauhoitti ensin koronapandemia ja sen jälkeen Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

Ritva Kyllönen kertoo, ettei pirtin ikkunasta näy enää kuin muutama ohiajava auto päivässä. Venäjään Kyllöset ovat suhtautuneet aikaisemmin neutraalisti, mutta nyt ajatus on hieman muuttunut.

– En minä hyvällä mielellä ajattele Putinin touhua ollenkaan, Antero Kyllönen toteaa.

Ari Vainio asuu Laisniemen kylässä Miehikkälässä, vain muutaman sadan metrin päässä rajasta. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kaakossa näkyy helikoptereita ja rajavartioston autoja

Kaakkois-Suomessa turvapaikanhakijoita saapui Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikoille runsaasti ennen raja-asemien sulkemista.

Ari Vainio asuu Laisniemen kylässä Miehikkälässä Kymenlaaksossa, muutaman sadan metrin päässä rajalta.

– Kun on asunut rajan pinnassa hyvin pitkään, asioihin osaa suhtautua. Ei ole syytä pelkoon, mutta kyllä tämä on oman elämäni ajalta tiukin tilanne, mikä on tullut vastaan, Vainio kertoo.

Rajojen sulkemisen jälkeen tarkkaavaisuus on lisääntynyt.

– Vähän tiirailee, että näkyykö mitään tavallisuudesta poikkeavaa. Sen olen huomannut, että valvonta pelaa. Helikopterit ovat ilmassa ja Rajavartioston autoja liikkuu.

Videolta näet, mitä rajan tilanteesta ajatellaan Miehikkälässä ja Tohmajärvellä.

Asukkaat itärajan läheisyydessä kommentoivat tuntemuksiaan tilanteesta. Äänessä ovat Niko Koljonen, Ari Vainio ja Merja van Assendelft.

Rajan sulkeminen aiheuttaa ahdinkoa Tohmajärven yrittäjille

Tohmajärvellä Pohjois-Karjalassa itärajan yllätyksiin on totuttu. Parin sadan metrin päässä Niiralan raja-asemasta asuvaa Niko Koljosta tapahtumat kiinnostavat, mutta eivät pelota.

– Ei minua pelota vaikka tulisi isompikin kahakka. Eletään sen mukaan sitten, Koljonen toteaa.

Tohmajärveläiselle yrittäjille rajan sulkeminen tarkoittaa entistä suurempaa ahdinkoa Venäjältä tulleiden asiakkaiden hävittyä.

– Täällä kylällä tilanne on todella haastava. Kassakone käy, mutta harvakseltaan. Pitää yrittää keksiä kaikkensa, että pysytään hengissä, kertoo kahvilayrittäjä Merja van Assendelft.

