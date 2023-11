Nuoria hiihtäminen ei aina kiinnosta, mutta keski-iän lähestyessä myös hiihtointo saattaa löytyä uudelleen

Hiihtäminen mielletään usein suomalaisten perinnelajiksi. Noin kolmannes suomalaisista ilmoittaakin Suomen Ladun tutkimuksissa hiihtävänsä ainakin kerran vuodessa.

Radio Suomen iltapäivässä haastatellun Suomen Ladun viestintä- ja markkinointipäällikön Panu Könösen mukaan hiihtointo lisääntyy usein keski-iän lähestyessä. Silloin elämänrytmi usein rauhoittuu ja arki muuttuu erityyppiseksi kuin ennen.

– Siihen tulee mukaan myös se oman kunnon ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, ja hiihto on siihen maailman paras tapa. Se on kokonaisvaltainen laji, joka rasittaa koko lihaksistoa ja tekee hyvää keuhkoille. Se on myös luontoliikuntaa, joten se tekee hyvää mielelle, Könönen listaa.

Hänen mukaansa keski-iän lähestyessä ihmiset saattavat myös haluta käsitellä ”koululiikuntatraumaansa”. Hiihtointo on saattanut peruskoulun aikana kuivua kokonaan, mutta esimerkiksi Paloheinässä järjestettävillä ensikertalaisten kursseilla näkyy usein paljon 30–40-vuotiaita, jotka tahtovat ottaa lajin uudelleen haltuun.

– Näen että tässä hiihtoinnossa on mukana useita megatrendejä. Yksi on tietysti se, että koska pandemian aikana ei ollut sisäliikuntaa, se innosti suomalaisia myös entistä enemmän ladulle, Könönen toteaa.

”Hiihtäminen on periytyvää”

Eroa hiihtoinnossa ei juuri näy ikäluokittain, mutta 15–24 -vuotiaiden hiihtoaktiivisuuteen vaikuttaa esimerkiksi koulun liikuntatunneilla suoritettu hiihto.

Panu Könösen mukaan on monia syitä, miksi hiihtäminen ei välttämättä kiinnosta nuorempia.

– Hiihtäminen on periytyvä asia. Jos vanhemmat eivät hiihdä, lapsetkaan tuskin lähtevät hiihtämään. Koulussakaan hiihtämistä ei enää ole opetussuunnitelmassa, joten kaikissa kouluissakaan ei hiihdetä ja se on kiinni opettajan omasta aktiivisuudesta.

Avaa kuvien katselu Suomen Latu ry:n viestintä- ja markkinointipäällikkö Panu Könösen mukaan hiihtämisen suosion lasku näkyy esimerkiksi kilpahiihdon lisenssien vahvana laskuna. Kuva: Anssi Väisänen / Yle

Könösen mukaan hiihtämisen suosion lasku nuorten keskuudessa nähdään selkeästi esimerkiksi kilpahiihdon puolella.

– Kilpailulisenssit ovat laskeneet lyhyellä aikavälillä 9 000:sta vain 3 000:een.

Ensilumenlatu on jo auki Vantaalla

Hiihtokauteen valmistautuminen on jo aloitettu pääkaupunkiseudulla.

Vantaan Hakunilassa aukesi viime viikon perjantaina 400 metrin mittainen ensilumenlatu. Petikon virkistysalueella on sen sijaan aloitettu jo lumettaminen.

Lumettaminen on aloitettu viime viikolla myös Helsingin puolella, ja tänään on auennut Suomen Ladun Paloheinän hiihtopalvelu. Ladut eivät vielä ole auki, mutta innokkaimmat hiihtäjät voivat jo viedä suksensa huoltoon.