Mauri Peltokangas tukkisi rajanylittäjien tien jopa voimakeinoin: ”Realismi on rikkautta ja rajat rakkautta”

Suomen tulee estää turvapaikanhakijoiden maahantulo sulkemalla itärajan raja-asemat, toteavat puheenjohtajat Jukka Kopra (kok.) eduskunnan ulkoasianvaliokunnasta sekä Mauri Peltokangas (ps.) hallintovaliokunnasta.

Peltokankaan mielestä on toimittava ajoissa, ennen kuin rajan ylittävien turvapaikanhakijoiden määrä paisuu.

– On hyvä todeta, että realismi on rikkautta ja rajat rakkautta.

Jos henkilö onnistuu ylittämään rajan maaston kautta ja hakee sen jälkeen turvapaikkaa, on Suomen otettava hakemus vastaan. Kopran mukaan rajalle tulisi rakentaa esteitä.

– Sillä saadaan suurin osa tästä ongelmasta todennäköisesti hoidettua.

Itärajaa ei ainakaan toistaiseksi ole aidattu lyhyttä osuutta lukuun ottamatta. Peltokangas olisi puolestaan valmis jopa voimakeinojen käyttämiseen ihmisten käännyttämiseksi Venäjälle.

– On otettava huomioon myös suomalaisen oikeus turvalliseen valtioon ja ylipäätään turvalliseen tietoon siitä, että meidän rajamme pitää, ja että lainsäädäntömme on siinä määrin täydessä käytössä, kuin se mahdollistuu tällaisessa tilanteessa. Kyllä tämä alkaa olla sellainen tilanne, että vastaus tuohon on kyllä.

Turvapaikan hakeminen on kansainvälisen oikeuden turvaama, ja oikeus suojelun hakemiseen pohjautuu vuonna 1951 laadittuun Geneven yleisopimukseen. Neuvottelut sopimuksen muuttamisesta voidaan avata, jos joku jäsenmaa niin haluaa.

Kansanedustajat Kopra ja Peltokangas olisivat valmiita tarkastelemaan sopimuksen sisältöä uudelleen.

– Ehdottomasti tulisi uudistaa, koska nyt elämme sellaisia aikoja, joita varmasti tuohon aikaan, kun näitä sopimuksia on laadittu ylipäätään, ei oltaisi voitu kuvitellakaan tätä tilannetta, sanoo Peltokangas.

Koprakaan ei halua irtisanoutua sopimuksesta, mutta se vaatii hänen mukaansa päivittämistä.

– Silloin, kun se on laadittu ei kenties osattu kuvitella, että näin kyynistä toimintaa, jota Venäjä ja Valko-Venäjä harjoittavat, voi ilmetä. Sen takia on perusteltua tarkastella tätä sopimuspakettia uudestaan.

