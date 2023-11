Huuhkajien kohuttu lupaus heti lähellä maalia – kenet Suomi kohtaa EM-jatkokarsinnoissa? Seuraa hetki hetkeltä ja katso suorana

Markku Kanerva avaa avauskokoonpanovalintojaan

Markku Kanerva Yle Urheilun Riku Salmisen haastattelussa.

Mitä odottaa Galvezilta?

– Odotan Galvezilta hyvää peliä. Nyt hän saa mahdollisuutensa näyttää omaa osaamistaan. Uskon, että hänen hyökkäyspelaamisensa vahvuuksia nähdään tänään. Uskon, että hän rentoutuu, kun peli lähtee rullaamaan, Kanerva kuvailee.

Mitä avauskokoonpanolla haetaan?

– Voittoa haetaan. Totta kai tämä on myös sauma antaa näytönpaikkoja pelaajille. Harvoin vaihdamme yhdeksän kaveria voiton jälkeen. Tämä oli kuitenkin suunnitelmissa. Saadaan infoa. 4-3-3 on ryhmitys. Keskikentällä on paljon pallollista osaamista. Tämä on hyökkäysvoittoinen kokoonpano. Meidän täytyy luoda uhkaa hyökkäyspäässä. Tuossa on sellaisia pelaajia, jotka pystyvät ahtaassakin luomaan tilanteita. Se ei kuitenkaan riitä, vaan pitää pystyä viimeistelemään.

Karsinnat päättyvät. Onko tarina kirjoitettu loppuun vai oletteko säästäneet jonkun yllätysmomentin vielä viimeiselle ysikymppiselle?

– Nyt päättyy osa 1. Osa 2 on jatkokarsinnat maaliskuussa. On selvää, että haluamme päättää tyylikkäästi karsinnat. Tämä on osa kasvojenpesua ja maineen palauttamista. Meistä itsestämme on kiinni, että teemmekö pelistä vaikean vai ei.