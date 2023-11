Olkiluoto 3:n korjaustyöt viivästyvät – sähköntuotanto alkaa vasta illalla

Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin korjaustoimet viivästyvät aiemmin kerrotusta.

Teollisuuden Voima kertoi maanantai-iltana viestipalvelu X:ssä, että korjaus-, tarkastus- ja testaustyöt vievät hieman ennakoitua enemmän aikaa.

Uusimman arvion mukaan Olkiluoto 3 pääsee takaisin tuotantoon tänään tiistaina klo 18 aikaan. Eilen TVO arvioi, että tuotantoon päästäisiin tänään puolenpäivän aikaan.

Turbiinilaitoksella ollut vika pysäytti automaattisesti ydinvoimalan kolmosreaktorin sähköntuotannon sunnuntai-iltana. Vian syyksi paljastui generaattorin jäähdytysjärjestelmän vikaantunut lämpötilamittaus.

Tapahtumalla ei TVO:n mukaan ollut vaikutusta ydinturvallisuuteen.

Laitoksen sähköntuotannon keskeytyminen on nostanut sähkön hintaa. Pörssisähkö on tänään hyvin kallista. Kalleimmillaan pörssisähkö on iltapäivällä kello 16:n jälkeen, jolloin se maksaa runsaat 96 senttiä kilowattitunnilta.