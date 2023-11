Antiikkikaapissasi saattaa olla salalokero – aikoinaan lokeroissa säilöttiin rahaa, nyt niiden sisältä saattaa löytää dildon

– Yleisimmin salalokeroita löytyy kaikennäköisistä kaapeista, vaatekaapeista, lipastoista, senkeistä ja sellaisista vähän paremmista kalusteista, kertoo antiikkikauppias Jaakko Kemppainen Lahden Antiikkitukusta.

– Puhutaan renessanssi-, barokki- tai rokokookalusteista. Myös jugendajan kalusteissa niitä saattaa olla. Talonpoikaiskalusteista ei niinkään. Harvemmin niitä tehdään myöskään uusvanhoihin kalusteisiin.

Harjaantunut silmä osaa katsoa huonekalua sillä silmällä.

– Yksi merkki salalokerosta voi olla vaikka se, että huonekalun kyljet eli niin sanotut posket ovat pulleat ja koputellessa kuuluu ontto ääni.

Kemppainen vetää senkin laatikot kokonaan auki ja latoo ne lattialle.

– Niin se vaan menee että laatikot vedetään kokonaan ulos ja katsotaan löytyisikö jotain laatikoiden takaa.

Alimmainen laatikko tuottaa tulosta. Sen jatkeeksi on tehty valeseinä, jossa on pieni nuppi. Kun sitä nostaa, paljastuu pitkänomainen salalokero, jonne saa mahtumaan vaikkapa setelit ja korut.

Laatikon perällä oleva valeseinä löytyi nuppia nostamalla. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Isommista huonekaluista kannattaa katsoa myös välikatto, kaapin alapohja sekä sokkeli. Kun salalokeroita lähtee etsimään erilaisista kirjoituslipastoista, kannattaa käyttää mielikuvitustaan. Usein niihin on piilotettu salalokeroita mitä omituisimpiin paikkoihin. Ontot pöydänjalatkin kannattaa tarkistaa.

– Myös taulujen taustat ovat tosi tyypillisiä paikkoja, mistä löytyy välillä kätköjä, kertoo Jaakko Kemppainen näyttäen taulun revittyä taustapahvia.

– Usein kun vanhan taulun löydät, on taustapahvit jo valmiiksi revitty. Se on sellainen yleinen piilo ja ihmiset osaavat tarkistaa sen.

Veljekset aukaisevat vanhan vuodesohvan. Lauri Kemppainen työntää kätensä nurkassa olevaan aukkoon.

– Monta kertaa näihin on laitettu nurkkaan reikä, mistä pääsee tänne meriheiniin käsiksi, hän sanoo käsi sohvan uumenissa. – Saattaa olla, että tällaisiin paikkoihin on laitettu aseita tai rahaa tai mitä sitten on haluttukaan piilottaa.

Rahat ovat vaihtuneet dildoihin

– Ennen salalokeroissa säilytettiin rahaa, aseita, koruja ja arvopapereita, kertoo Jaakko Kemppainen.

– Nykyään, miten sen nyt nätisti sanoisi, niissä on aika pitkälti näitä aikuisten leluja.

Kemppaisten ostamien huonekalujen salalokeroista on tullut vastaan erilaisia dildoja, anustappeja, käsirautoja, suukapuloita, roolivaatteita ja maskeja.

Ranskalaisen työelämän kummallisuuksia. Turkishännällä varustettu anustappi on kehystetty muistoksi Kemppaisten toimistoon. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Yhdestä Ranskasta ostetusta kirjoituspöydästä löytyi salalokero ja sieltä turkishännällä varustettu anustappi. Pöytä oli kuulunut ranskalaisen teollisuusjohtajan sihteerille.

Antiikkiveljekset eivät ylläty enää mistään. Belgiassa salalokerosta tuli vastaan pieni täytetty krokotiili. Huonekalu tuotiin Suomeen, mutta krokotiili sai jäädä ostomaahan.

Ajat ovat muuttuneet ja piiloista on ehkä turha enää odottaa salaperäisiä aarrekarttoja tai liikuttavia rakkauskirjeitä.

Vanhoja huonekaluja kannattaa koputella. Ontto ääni voi paljastaa salalokeron. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Ovatko salalokerot antiikkikaupassa kuitenkin jonkinlainen myyntivaltti?

– En ehkä sanoisi että niinkään myyntivaltti, mutta on se sellainen tosi kiva ekstra ja plussa, kyllä ihmiset tykkäävät ja ilostuvat niistä aina, sanoo antiikkikauppias Jaakko Kemppainen.