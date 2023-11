EU hillitsee Välimeren siirtolaisreittiä keinolla, jota Suomella ei nyt ole käytössään

Välimeren reitillä lokakuu on ollut vilkkain ylityskuukausi. Kuva Italian rannikolta syyskuussa 2023.

Eurooppaan eri reittejä pyrkivien siirtolaisten määrä on noussut alustavien tietojen mukaan korkeimmilleen sitten vuoden 2015.

Venäjän rajalta on tullut päivittäin ainakin kymmeniä turvapaikan hakijoita Suomeen ja samalla EU:hun kuluneiden parin viikon aikana.

Itäinen reitti on kuitenkin toistaiseksi ollut hiljaisin Eurooppaan johtavista siirtolaisreiteistä. Lähi-Idästä, Afrikasta ja Aasiasta tulevat ovat pyrkineet Europpaan lähinnä Välimeren yli tai Turkin kautta.

Paine on edelleen Euroopan muilla ulkorajoilla. Euroopan rajaturvallisuusvirasto Frontex on kirjannut tänä vuonna lokakuun loppuun mennessä yli 300 000 luvatonta ylitystä.

Ennätysvuosi oli 2015. Silloin Eurooppaan tuli maitse ja meritse yli miljoona siirtolaista ilman asianmukaisia lupia. Myös tänä vuonna tulijoiden määrä on suuri.

Siirtolaisreiteissä Eurooppaan on tapahtunut huomauttava muutos vuodessa. Länsi-Balkanilta tulijoita on nyt lähes neljänneksen vähemmän kuin viime vuonna, kun taas Välimeren ylittäjien määrä on lokakuun loppuun mennessä noussut lähes 70 prosenttia.

Muutoksen näkee alla olevasta grafiikasta:

EU antaa rahaa, Libya, Tunisia ja Turkki pysäyttävät tulijoita

Eniten tulijoita on läntisellä reitillä Tunisian ja Libyan kautta Välimeren yli. Tulijoiden määrä on lisääntynyt huolimatta siitä, että Tunisia ja Libya ovat tehneet EU:n kanssa sopimuksia tulijoiden pysäyttämisestä Välimeren eteläpuolelle.

EU on tarjonnut esimerkiksi Tunisialle miljardi euroa, jos se estää ylitysyritykset tai ottaa siirtolaisia takaisin.

Libyaa EU on tukenut muuttoliikkeeseen liittyen 700 miljoonalla eurolla vuodesta 2015 lähtien. Tukea on annettu esimerkiksi Libyan rannikkovartiostolle, joka poimii merestä hätään joutuneita ihmisiä.

Turkin kanssa EU sopi puolestaan vuonna 2015, että Turkki pysäyttää esimerkiksi Kreikan saarille yrittäviä ja ottaa heitä takaisin Kreikan puolelta.

Jokaista palautettua syyrialaista kohden EU hyväksyisi yhden Turkin puolella odottavan syyrialaisen turvapaikanhakijan. Rahallinen tuki Turkille on noin kuusi miljardia euroa.

Turkin rooli pakolaiskysymyksessä on kuitenkin monimutkainen. Turkki tukee Syyrian armeijaa ja aseellisia ryhmiä kurdien vastaisissa operaatioissa Koillis- ja Pohjois-Syyriassa ja on siten itse luomassa painetta ihmisten lähtöön Syyriasta.

EU tai Suomi tuskin voi tai haluaa tässä tilanteessa neuvotella tämän tyyppisiä sopimuksia Venäjän kanssa. EU on asettanut Venäjälle lukuisia pakotteita.

Suomen itärajan tilanne eroaa eteläisistä siirtolaisreiteistä myös siinä, että rajaviranomaiset arvioivat Venäjän aktiivisesti ohjastavan tulijoita Suomea kohti. Esimerkiksi sisäministeri Mari Rantanen arvioi, että vieraan valtion toimijoilla on osuus laittomasti rajan ylittäneiden Suomeen saapumisessa.

Suomen itärajan kautta tulleet henkilöt ovat tulleet monista Välimeren reitin käyttäjistä poiketen virallisten rajatarkastuspisteiden kautta.

Venäjän hyökkäystä paenneet lisäsivät Euroopan muuttoliikettä

Muuttoliike on monitahoista. Euroopan liikehdintää lisää toista talvea jatkua hyökkäys Ukrainaan. Kahdeksan miljoonaa ukrainalaista on paennut taisteluja eri Euroopan maihin. Euroopan turvapaikkavirasto kertoo, että esimerkiksi lokakuussa 2022 EU-alueella jätettiin yli 100 000 turvapaikkahakemusta.

Euroopan suuret vastaanottajamaat Italia ja Kreikka tavoittelevat taakanjakoa myös muille EU-maille.

Kotimaasta lähdetään monesta syystä. Ihmiset hakevat taloudellista ja poliittista turvaa, parempaa elämää.

Yksi piirre on kuitenkin yhteinen kaikilla reiteillä. Ihmissalakuljettajat rahastavat siirtolaisten kyyditsemisellä.

The Guardian -lehti kertoo, että vuonna 2022 vain kolmannes oikeudessa käsitellyistä noin 15 000 ihmissalakuljetukseen liittyvästä tapauksesta johti tuomioon. Muut jutut raukesivat näytön puutteessa. Tuottoisan rikosteollisuuden haaran voitot ovat The Guardianin mukaan jopa 150 miljardia euroa vuodessa.