Oulu sai luvan ottaa pohjavettä luonnonsuojelualueen kupeesta – asiasta ehdittiin kiistellä toistakymmentä vuotta

Vedenottamisen Viinivaaran alueelta on katsottu heikentävän luontotyyppejä ja -lajeja. Kaupunki tarkastelee vielä, onko lupamääräyksillä vaikutusta vedenoton toteutumiseen.

Oulun kaupunki on saanut luvan vedenottoon kiistellyltä Viinivaaran alueelta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi tiistaina Oulun Vedelle luvan ottaa pohjavettä Pudasjärvellä ja Utajärvellä sijaitsevilta Viinivaaran ja Kälväsvaaran alueilta.

Asiaa on käsitelty jo toistakymmentä vuotta, sillä pohjaveden pumppaamisesta alueelta on kiistelty. Sen on muun muassa katsottu heikentävän luontotyyppejä- ja lajeja.

Oulun Vesi sai nyt luvan yhteensä yhdentoista vedenottamon ja niiden vaatimien johtolinjojen rakentamiseen Viinivaara–Kälväsvaara-alueelle.

Aluehallintovirasto myöntää, että vedenotto alueella voi vaarantaa joidenkin alueen lähteiden luonnontilaa.

Aiempien tutkimusten mukaan pohjaveden hankinta-alueilla on joitakin huomioitavia kasviesiintymiä. Niiden välittömään läheisyyteen sijoittuvat myös Kiiminkijoen ja Olvassuon Natura 2000 -alueet.

Ensimmäisen kerran Oulun kaupunki sai aluehallintovirastolta luvan pohjaveden ottamiseen Viinivaarasta jo vuonna 2010. Vaasan hallinto-oikeus kuitenkin palautti vuonna 2012 luvan uudelleen valmisteluun aluehallintovirastolle. Kaupunki uusi hakemuksensa vuonna 2017.

Vuosittainen korvausmaksu mahdollisista haitoista

Pohjavettä suunniteltiin otettavaksi yhteensä 11 000 kuutiometriä vuorokaudessa, mutta lupa myönnettiin 9 000 kuutiometrille.

Luvassa määrätään myös vuotuinen 100 000 euron suuruinen maksu luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvien haittojen estämiseen ja lieventämiseen sekä pintavesien tilan parantamiseen.

Kaupungin on lisäksi maksettava vuosittain 200 000 euroa kalakannoille ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Oulun Vesi on hakemuksessa kertonut varmistavansa Oulun kantakaupungin vedenhankintaa Viinivaaran ja Kälväsvaaran pohjavesialueilta otettavalla vedellä. Tällä hetkellä kantakaupungissa käytetään pintavettä.

Viinivaaran pohjavettä käytettäisiin kaupungin hakemuksen mukaan vain välttämättömään veden tarpeeseen.

– Pohjavedenoton määräykset ja seurantavelvoitteet vaativat vielä tarkkaa analysointia ennen kuin vedenoton edellytykset ovat selvillä, sanoo Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki tiedotteessa.

Lupapäätöstä ja siihen liittyviä mahdollisia toimenpiteitä tullaan käsittelemään vielä teknisten liikelaitosten johtokunnassa ja Oulun kaupunginhallituksen kokouksissa joulukuussa.