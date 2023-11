Lahtelainen kestävän liikkumisen edistäjä Anna Huttunen pääsi ainoana Suomesta BBC:n sadan vaikutusvaltaisen naisen listalle

Brittiläinen yleisradioyhtiö BBC on julkaissut listan tämän vuoden sadasta vaikutusvaltaisimmasta ja inspiroivimmasta naisesta ympäri maailman. Listalle on päässyt myös lahtelainen Anna Huttunen ainoana suomalaisena.

Listalla on nimekkäitä henkilöitä politiikan, tieteen, kultuurin ja urheilun saralta. Lisäksi joukossa on 28 ilmastopioneeria, jotka on nimetty YK:n ilmastonmuutoskonferenssissa. Huttunen kuuluu tähän joukkoon.

Anna Huttunen työskenteli Lahden kaupungilla kestävän liikkumisen projektipäällikkönä. BBC:n perusteluiden mukaan Huttunen edisti vihreämpää, puhtaampaa ja tehokkaampaa liikkumista Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi nimetyssä Lahdessa.

Hän johti kaupungin uraauurtavaa henkilökohtaista päästökauppamallia – maailman ensimmäistä sovellusta, jonka avulla kansalaiset ansaitsivat hyvityksiä käyttämällä ympäristöystävällisiä kulkuvälineitä, kuten pyöräilyä tai joukkoliikennettä.

Huttunen työskentelee nykyisin ilmastoneutraalien kaupunkien neuvonantajana NetZeroCities-järjestössä, joka auttaa eurooppalaisia ​​kaupunkeja pyrkimään ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä.

Aiemmin BBC:n listalle ovat Suomesta nousseet muun muassa entinen pääministeri Sanna Marin ja Ylen koltansaamenkielinen toimittaja Sara Wesslin.

Voit lukea BBC:n listan tästä.