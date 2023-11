Loppi pyrkii palauttamaan koulurauhan – kunnanjohtaja: ”Viranomaisyhteistyöhön olisi pitänyt tarttua aiemmin”

Koulurauha on ollut koetuksella koko syksyn Lopen yhtenäiskoulussa. Nyt viranomaiset puuttuvat peliin.

Kantahämäläinen Lopen kunta pyrkii saamaan yhtenäiskouluun työrauhan viranomaisten avulla. Noin sata koulun oppilasta on ollut maanantaina lakossa, koska kokevat koulun turvattomaksi. Tänään tiistaina kotiin jääneitä koululaisia oli kolmisenkymmentä.

Koulussa on jatkettu kohdennettuja opetusjärjestelyjä ja opetushenkilöstön määrää on lisätty. Kunnantalolla tilanteen vakavuus on yllättänyt.

– Se, että tilanteen on koettu menevän pahemmaksi, ei ole tullut kunnanjohtajan tietoon, sanoo Lopen kunnanjohtaja Mikko Salmela.

Kunnanjohtaja ei kuitenkaan moiti koulun henkilökuntaa tilanteen heikkenemisestä.

– Lähtökohta on se, että koululla ei ole toimittu väärin, vaan he ovat tehneet voitavansa toimivaltuuksiensa puitteissa, Salmela painottaa.

Apua tarjolla nuorille

Kunta on tänään keskustellut jatkosta eri viranomaisten kanssa. Mukana olivat koulun ja nuorisopalveluiden lisäksi Hämeen poliisi ja moniammatilliset Ankkuri-tiimit, Kanta-Hämeen hyvinvointialueen Oma Hämeen sosiaali- ja kriisipäivystys sekä lastensuojelu ja lapsiperheiden palvelut.

Sosiaali- ja kriisipäivystys on saanut useita yhteydenottoja Lopen koulutilanteesta.

Keskiviikkona Ankkuri-tiimi käy koululla tapaamassa nuoria, 7.- ja 8.-luokkalaisia. Tarkoituksena on saada nykyistä tarkempi kuva siitä, millainen turvallisuustilanne koululla nuorten näkökulmasta on. Ankkuri-tiimi koettaa myös palauttaa nuorten turvallisuuden tunteen.

Kunta järjestää vanhempainillan ensi viikon keskiviikkona 29. marraskuuta. Silloin Ankkuri-tiimi sekä lastensuojelun työntekijät neuvovat vanhempia siihen, miten tilannetta voi nuorten kanssa käsitellä kotona.

Sosiaali- ja kriisipäivystys kartoittaa, kuinka suurella joukolla oppilaita on tarvetta tuelle. Tarpeen vaatiessa se antaa uhkaaviin tilanteisiin joutuneille kriisiapua.

– Koulun toimet syksyn aikana eivät ilmeisesti ole riittäneet. Viranomaisyhteistyöhön olisi pitänyt tarttua aiemmin, kunnanjohtaja Salmela pohtii.

Kaikille keskusteluapua haluaville nuorille järjestetään aika koulukuraattorille tai koulupsykologille. Lisäksi nuorisopalvelut yhdessä Lopen seurakunnan kanssa tarjoavat koko viikon ajan yhtenäiskoululla keskusteluapua mieltä painavissa asioissa.

Jälkipuinti edessä myöhemmin

Perjantaina 24.11. nuorisopalvelut ja nuorisovaltuusto järjestävät koulupäivän aikana kiusaamisen vastaisen tapahtuman.

Viranomaiset vaativat työskentelyrauhaa. Koulun henkilökunta ja osa oppilaista on saanut epäasiallisia yhteydenottoja. Viranomaiset toivovat, että jokaisella nuorella on mahdollisuus keskustella tapahtumista turvallisen aikuisen kanssa.

Kunnanjohtaja sanoo, että syksyn tapahtumat tullaan käymään koulun henkilökunnan kanssa läpi ja niistä otetaan opiksi.

– Tavoite on, että tämä on ensimmäinen ja viimeinen tällainen tapaus, ja jatkossa jos tulee vastaavaa ongelmaa, onnistumme ratkaisemaan ne tehokkaammin ja paremmin, Salmela vakuuttaa.