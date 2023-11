Oulussa nelostiellä usean auton ketjukolari – ”paikalla on hirvittävä suma”, kerrotaan pelastuslaitokselta

Pohjantiellä on tapahtunut usean auton välinen kolari.

Oulussa nelostiellä on selvitetty liikenneonnettomuutta tiistaina iltapäivällä. Kyseessä on usean auton välinen kolari. Osallisena on myös raskaita ajoneuvoja.

Henkilövahingot vaikuttavat jäävän pieniksi.

Liikenne seisoo nelostiellä eli Pohjantiellä, joten kiertotietä on järjestetty Poikkimaantien kautta.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystäjän mukaan paikalla on ollut hirvittävä suma.

Fintraffic Tieliikennekeskus tiedotti onnettomuudesta Oulun liittymän ja Kontinkankaan liittymä välillä hieman kello 16 jälkeen. Haittaa liikenteelle on ollut pohjoisen suuntaan.

Yksi henkilöistä on kuljetettu sairaalaan tarkastusta varten.

Pohjantien pohjoiseen johtavat kaistat ovat edelleen täynnä autoja.

