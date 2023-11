Luhdan muutosneuvottelut päättyivät – 60:n työsuhde loppuu tai toimenkuva muuttuu, muotiketjut uusiksi

Luhdalla on vähittäiskauppatoimintaa 28 paikkakunnalla. Arkistokuva Mall of Triplasta vuodelta 2019.

Vaatetuskonserni Luhdan Suomen vähittäiskauppatoimintoja koskeneet muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tuloksena Luhta yhdistää myymäläketjuja ja käynnistää uuden muotiketjun suunnittelun.

Yhtiön tiedotteen mukaan tämänhetkinen suunnitelma johtaa noin 60 henkilön työsuhteen päättymiseen tai toimenkuvan muutokseen vuosien 2024–2025 aikana. Muutostarpeet tarkentuvat, kun myymäläverkon uudistusta aletaan toteuttaa.

Kolme myymäläketjua jatkaa toimintaansa. Luhta lakkauttaa vuosien 2024–2025 aikana 5 myymälän Aleksi 13 -ketjun ja 11 myymälän Luhta Outdoor Store -ketjun. Osa Luhta Outdoor Storen myymälöistä muutetaan Luhta Brand Store -myymälöiksi.

Helsingin keskustassa toimivan Ril’s-kivijalkamyymälän ja Helsinki Outlet Villagessa toimivan Ril’s Outlet -myymälän yhtiö lakkauttaa niiden tappiollisuuden takia.

Tarve vähentää henkilöstöä voi pienentyä, kun yhtiö avaa uuden muotiketjun. Luhta kertoo aloittavansa nykyiseen Your FACE -konseptiin verrattuna laajemman ja myymäläkooltaan suuremman muotiketjun perustamiseen tähtäävän suunnittelutyön.

Ensimmäiset uuden konseptin myymälät on tarkoitus avata keväällä 2025. Tavoitteena on sulauttaa nykyiset 13 Your FACE -myymälää osaksi uutta muotiketjua vuosien 2025–2026 aikana.

Pääkonttorilla Lahdessa Luhta on päättänyt lakkauttaa kahdeksan toimea. Muutos on määrä toteuttaa vuoden 2024 loppuun mennessä.