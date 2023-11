Kemin uusiokuitutehtaan ympäristölupahakemusta viimeistellään yhä

Infinited Fiber Companyn toimitusjohtajan Petri Alavan mukaan rahoittajat hakevat investointikohteita, joissa riskit on hallittu hyvin.

Kemiin uusiokuitutehdasta suunnitteleva Infinited Fiber Company kertoi viime kesänä jättävänsä tehtaan ympäristölupahakemuksen aluehallintovirastoon elokuussa. Hakemus ei kuitenkaan ole vielä vireillä.

Toimitusjohtaja Petri Alavan mukaan 400 miljoonan euron hanke Kemin Veitsiluotoon ei ole kompastumassa, vaan etenee, vaikkakin alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna myöhässä.

Alava kertoo, että ympäristölupahakemus jätetään vielä ennen joulua. Tehtaan rakentaminen ei ole alkamassa ainakaan vuoteen. Infinited Fiber on valmistautunut siihen, että lupakäsittelyprosessi aluehallintovirastossa kestää noin vuoden.

– Rakennustyöt sijoittuvat aikaan, kun lupa on lainvoimainen. Rakentaminen kestää parisen vuotta. Valmistelevia töitä voidaan kuitenkin jo tehdä, Alava sanoo.

Ympäristölupahakemuksen tekoon on Alavan mukaan kannattanut käyttää aikaa, koska se todennäköisesti helpottaa hakemuksen käsittelyä.

– Olemme itse kriittisesti arvioineet hakemuksen tarkkuutta, hyödyntäneet parhaiden asiantuntijoiden osaamista ja päätyneet siihen, että halusimme vielä tarkentaa hakemusta. Lainvoimainen ympäristölupa on tärkeä myös rahoittajille, etenkin nykyisessä taloustilanteessa.

Rahoitusneuvotteluista ei kerrota

Petri Alava ei suostu kertomaan tarkemmin rahoitusneuvottelujen etenemisestä. Hän toteaa kuitenkin, että myös sitovat myynti- ja hankintasopimukset ovat rahoittajille tärkeitä ja niihin Infinited Fiber on satsannut.

– Rahoittajat hakevat investointikohteita, joissa riskit on hallittu erityisen hyvin.

Infinited Fiber Companylla on julkistetut, sitovat myyntisopimukset seitsemän suuren asiakkaan kanssa. Mukana ovat H&M Group, Patagonia, PVH, Inditex, Bestseller, Pangaia ja uusimpana Lindex.

– Nämä myyntisopimukset ovat kaupallisesti sitovia, eivät aiesopimuksia. Yksin Inditexin sopimus on arvoltaan yli 100 miljoonaa euroa ja suurin osa ensimmäisten vuosien tuotannosta on myyty, Petri Alava sanoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Avaa kuvien katselu Toimitusjohtaja Petri Alava korostaa, että sitovat myyntisopimukset ovat tärkeitä, kun ryhdytään perustamaan tehdasta, jonka tuote on maailmanlaajuisestikin vielä kovin uusi. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Ruotsalaisfirmalle kävi huonosti, säikäyttääkö se rahoittajat?

Kiinnostus kierrätystekstiilibisnekseen on ollut muutaman viime vuoden aikana kovassa nousussa.

Yksi alan lupaavimmista toimijoista on ollut ruotsalainen Renewcell. Se tekee tekstiilijätteestä raaka-ainetta tekstiilikuitujen, kuten viskoosin ja lyocelin valmistukseen.

Kolmisen vuotta sitten pörssiin listautuessaan Renewcell keräsi kymmenien miljoonien rahoituksen. Yhtiöllä on tehdas Sundsvallissa, tuotannon rakentaminen oli kuitenkin kallista ja samalla myös markkinatilanne muuttui.

Muutama kuukausi sitten yhtiön pörssikurssi romahti, kun tavara ei käynytkään kaupaksi. Yhtiön hurjaa nousua ja romahdusta on seurattu tarkkaan ruotsalaismedioissa.

Suomessa yhtiön vaiheista kertoi Helsingin Sanomat lokakuussa.

Infinited Fiberin toimitusjohtaja Petri Alavaa ruotsalaisyhtiön vastoinkäymiset eivät hätkäytä. Hänen mukaansa Renewcell ei ole suoraan suomalaisyhtiön kilpailija ja tämä on tehty selväksi sekä tuotteen ostajille että potentiaalisille rahoittajille.

Kemissä tehtäisiin valmista kuitua

Petri Alavan mukaan sekä tuote että liiketoimintamalli ovat yhtiöissä erilaiset. Suomalaisyhtiö tekee tekstiilijätteestä valmista infinna-kuitua, josta voidaan valmistaa lankaa ilman lisätuotantovaiheita.

– Renewcellin circulose-tuote on tekstiilijätteestä tehtyä liukoselluloosaa, jonka he myyvät arkkeina kuiduntekijöille. Me teemme valmista kuitua ja myymme sen vaatebrändeille.

Vaatebrändien kysyntä kierrätyskuiduille on ilman muuta todistettu. Niiden kysyntä uusille innovaatioille on valtavaa.

Ruotsalaisen Renewcellin selviytymistä on vaikea arvioida. Syyskuussa jyväskyläläinen kuituyhtiö Spinnova kertoi aloittavansa yhteistyön Renewcellin kanssa. Spinnova on itsekin aloitteleva yritys, jonka toiminta on tappiollista.

Lokakuussa jo pörssiromahduksen paljastuttua Renewcell joka tapauksessa sai Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2023 ympäristöpalkinnon uraauurtavasta ratkaisustaan, jossa kierrätetään tekstiilijätettä ja muunnetaan se uusien vaatteiden ja tuotteiden raaka-aineeksi.