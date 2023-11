Suomalaiset pettyivät suoratoistopalveluihin ja alkoivat taas piratoida – tekijänoikeusjärjestö toruu: ”Ei yhteiskunta toimi niin”

On helpompi katsoa käyttää yhtä laitonta palvelua kuin maksaa lukuisista laillisista, perustelevat jotkut Ylelle vastanneista.

Piratismi palasi Suomeen, kertoo ruotsalaisen media-alan analyytikko Mediavisionin selvitys keväältä.

Mediasisältöjä kuten elokuvia ja tv-sarjoja piratoivien eli laittomasti kuluttavien suomalaisten määrä on lähes kolminkertaistunut viidessä vuodessa.

Selvityksen mukaan arviolta yli 700 000 suomalaista myönsi kuluttaneensa sisältöjä laittomasti viimeisen kuukauden aikana.

Pohjoismaissa ovat yleistyneet laittomiksi IPTV-palveluiksi kutsutut suoratoistopalvelut. Kuluttajat ovat selvityksen mukaan entistä valmiimpia maksamaan laittomista palveluista, jos niiden tarjonta on laillisia palveluita suurempi.

Laittoman palvelun käyttäjä saattaa rahoittaa rikollisjärjestöjen toimintaa, sanoo toiminnanjohtaja Jaana Pihkala tekijänoikeusjärjestö TTVK ry:stä.

– Palvelimia pyörittävät jälleenmyyjät voivat olla taviksia, mutta ketjun yläpäässä olevat ovat vähintäänkin ammattimaisia talousrikollisia.

IPTV-palveluilla rahoitetaan jopa ase- ja ihmiskauppaa, väittävät sekä Interpol että tekijänoikeusjärjestö Nordic Content Protection.

Pihkalaa huolestuttaa myös, että suomalaisten piratoimasta mediasta jo 30 prosenttia on kotimaista.

– Kotimaiset av-markkinat ovat jo kielen vuoksi todella rajatut. Jos jopa 30 prosenttia tuotoista menee hukkaan piratismin takia, se on iso tappio kaikille jakeluketjuun osallistuneille.

Pihkalan mukaan asenne piratismia kohtaan muuttuu erityisesti nuorten keskuudessa.

– Nuoruudessani ihmiset häpesivät feikkivaatteiden käyttöä, nyt sillä jopa kehuskellaan.

Petyttiinkö suoratoistopalveluihin?

Yle kysyi marraskuussa sivuillaan ihmisiltä, miksi he kuluttavat mediaa laittomasti. Vastauksissa toistuu huoli toimeentulosta sekä pettymys suoratoistopalveluihin.

Jutussa käytettyjä sitaatteja on tiivistetty. Vastaajien nimet on muutettu yksityisyyden turvaamiseksi. Piratismi on laitonta, eivätkä vastaajat siksi halua kertoa siitä omilla nimillään ja kasvoillaan. Heidän henkilöllisyytensä ovat Ylen tiedossa.

Opintolainat menevät ruokaan ja terveyskuluihin. Viihteeseen ei ole rahaa. Lumi

Jotkut kokevat laillisten palveluiden hinta-laatusuhteen heikentyneen. Moni suoratoistopalvelu rajoittaa nyt tunnusten yhteiskäyttöä. Myös esimerkiksi Viaplayn kuukausimaksun nousu herätti aiemmin tänä vuonna runsaasti kritiikkiä.

Palvelujen keinot hoitaa talousvaikeuksiaan eivät myöskään ole keränneet kehuja.

On järjetöntä maksaa monesta palvelusta samalla kun hinnat nousevat mutta valikoima pienenee. Mikko

Lopetin piratoinnin, kun paria eri suoratoistopalvelua tilaamalla sai suhteellisen halvalla paljon katsottavaa. Nyt striimipalvelut ovat hajautuneet niin pahasti, että joudun käyttämään erillistä sivustoa selvittääkseni, mistä haluamani sisältö löytyy laillisesti. Piratismista on taas tullut helpompi vaihtoehto. Anniina

Kysyimme myös, millaisesta palvelusta ihmiset olisivat valmiita maksamaan. Yksi vastaus toistui:

Haluan yhdestä palvelusta kohtuullisella hinnalla ja laadulla kaikki ohjelmat, jotka haluan nähdä. Marko

Miljoonabisnestä

Vaatimus saada kaikki sisältö yhdestä lähteestä on kohtuuton, sanoo TTVK:n Pihkala.

– Ei yhteiskunta toimi niin, että kuluttaja voi vaatia saavansa kaikki toivomansa kengät tai vaatteet samasta kaupasta.

Interpol on todennut piratismin pyörivän järjestäytyneen rikollisuuden varassa. Pihkalan mukaan erityisesti tuoteväärennösten katukauppa on rikollisjärjestöille helppoa rahantekoa.

– Tavalliset ihmiset eivät pidä feikkituotteiden ostamista yhtä pahana rikoksena kuin vaikka asekauppaa. Kuluttajan rahalla tehdään kuitenkin myös niitä ikävämpiä rikoksia, Pihkala sanoo.

Myöskään nettipiratismi ei ole nappikauppaa, Pihkala sanoo. Jalkapallon Valioliigan pelejä striimannut IPTV-palvelu toi ylläpitäjilleen seitsemän miljoonaa puntaa ja vuosikymmenten tuomiot.

Vaatimus saada kaikki sisältö yhdestä paikasta on kohtuuton, sanoo tekijänoikeusjärjestö TTVK:n Jaana Pihkala.

Pihkalan mukaan erityisesti Etelä-Euroopan ratsioissa IPTV-palveluiden taustalta on löytynyt rikollisliigoja.

– Laittoman palvelun käyttäjä ei tiedä, mihin rahat menevät. Isoimpien sivustojen taustalta löytyy satunnaisesti rikollisjärjestöjä.

Pihkala pitää järkyttävänä, että ihmiset ovat valmiita maksamaan rikollisille mutta eivät mediatuotteiden tekijöille.

– Lailliset palvelut maksavat, koska ne antavat tekijöille asianmukaiset korvaukset.

Kaikki Ylelle vastanneet eivät niele purematta Interpolin väitettä piratismin kytköksistä kovaan rikollisuuteen.

Lyön vasemman kivekseni vetoa ettei yksikään ihmiskauppias hyödy siitä, että lataan laittomasti animea. Matias

Rikollisuuden tukemista on vaikea välttää, sanoo yksi. Hän viittaa Italiaan, jossa rikollisjärjestöt ovat ryöstäneet parmesan-juuston kuljetuksia ja myyneet sitä pimeästi.

Myös parmesaanijuustot ovat osittain Italian mafian näpeissä, mutta ostan niitä silti. Yksilön vastuullakin on rajansa. Tero

Asiantuntija: Piratismi tuskin nousee vanhaan suosioonsa

Piratismin suosion nousun saattoi ennustaa jo vuosia sitten. Näin sanoo asiantuntija Ahto Apajalahti kansalaisoikeusjärjestö Electronic Frontier Finland ry:stä. Hän on tekijänoikeuskriittisen piraattipuolueen entinen varapuheenjohtaja, joka vaikuttaa nykyään vihreissä.

– Netflixin kaltaiset palvelut vähensivät laittoman sisällön kulutusta. Oli odotettavissa, että palveluiden laadun laskiessa ihmiset etsivät sisältöä taas epävirallisia reittejä pitkin.

Apajalahti ei näe piratismista tulevan yhtä suosittua kuin takavuosina, vaan uskoo laillisten palveluiden keräävän käyttäjiä takaisin kehittämällä toimintaansa.

– Ihmiset käyttävät mieluummin laillisia palveluita, kunhan hinta ja laatu on kohtuullinen.

Apajalahden mukaan piratismin vastaisessa taistelussa keskitytään liikaa kuluttajien rankaisemiseen.

– Kiusaaminen perintäkirjeillä ei hyödytä ketään. Piratismia torjutaan panostamalla laillisiin maksupalveluihin sekä kehittämällä julkista saatavuutta esimerkiksi kirjastojen kautta.

Apajalahti pohtii myös, kuinka tuotteen merkitykseen saatetaan herätä vasta vuosien päästä, kun se on jo poistettu suoratoistopalvelusta. Silloin epäviralliset kopiot voivat olla kulttuurihistoriallisesti merkittäviä, hän arvioi.

