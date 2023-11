”Koko ajan on radio auki” – kuhmolaiset seuraavat tiiviisti rajauutisia, ja tiistai-illan keskustelutilaisuus keräsi satoja katsojia

Kuhmossa sijaitsevan Vartiuksen rajanylityspaikan kautta on tullut viime päivinä Venäjältä Suomeen reilusti toista sataa turvapaikanhakijaa.

Rajan tilanne on herättänyt noin 7500 asukkaan kaupungissa huolta. Kuhmon kaupunginjohtaja Juhana Juntusen mukaan tiistai-illan tilaisuus järjestettiin, jotta ihmiset pääsevät keskustelemaan ja kuulemaan eri viranomaisia.

– Liikkeellä voi olla huolta ja huhupuheita. Yksi huolenaiheista on se, tullaanko maahan maastorajoja pitkin. Sitä huolta ei ole, rajavartiosto pitää siitä huolen, Juntunen sanoi.

Hän vakuutti rajavalvonnan toimivan myös rajanylityspaikkojen ulkopuolella.

Paikan päällä keskustelua oli seuraamassa noin parisenkymmentä kuntalaista. Tilaisuus myös striimattiin, ja sitä seurasi etäyhteyksien päästä noin 400 katsojaa.

Keitä tulijat ovat?

Perukkalainen Eeva Kyllönen asuu noin 70 kilometrin päässä rajasta. Hän on seurannut paljon uutisointia rajalta.

– Kun omassa kodissa leipoo niin koko ajan on radio auki. Pitää vähän pysähtyäkin ja kuunnella, että hetkinen, missä mennään ja miten paljon sieltä on tulossa näitä muun maan kansalaisia meidän puolelle, Kyllönen kertoo.

Hän kuvailee omaa oloaan hämmentyneeksi.

– Vaikka tuntuu, että ajantasalla pysytään niin kysymysmerkki on kuitenkin se, mitä kaikkea yleisölle jätetään kertomatta tapahtumista, Kyllönen pohtii.

Hän on myös miettinyt, mihin tilanne voi pahimmillaan edetä.

– Olen huomannut, että ajatukset hallinnan menettämisestä tilanteen suhteen on käynyt niin minun kuin muidenkin mielessä, Kyllönen toteaa.

Keskustelutilaisuuteen osallistuneita mietitytti muun muassa se, keitä rajan yli nyt tulee Suomeen. Julkisuudessa on esimerkiksi spekuloitu sitä, voiko turvapaikanhakijoiden joukossa olla Wagner-palkka-armeijan sotilaita.

Vartiuksen raja-aseman vartiopäällikön Jouko Kinnusen mukaan tällä hetkellä on helppo tunnistaa ihmisjoukosta, onko joukossa Wagner-sotilaita.

– Tämänkin takia rajaliikennettä rajoitetaan sillä hetkellä, kun mahdollisia turvapaikanhakijoita tulee. Näin turvataan rajanylittäjien tilanne.

Sairastapauksiin on varauduttu

Tilaisuudessa paikalla olleen Kainuun hyvinvointialueen hoitotyön johtaja Marjo Huovinen-Tervon mukaan tilanne ei ole juurikaan vaikuttanut hyvinvointialueen toimintaan.

Hyvinvointialue tukee muita viranomaisia, jos kiireelliselle sosiaali- ja terveyshuollolle tai pelastuspalveluille tulee tarvetta.

Huovinen-Tervo kertoo esimerkiksi, että jos rajalla tarvittaisiin tarkempia terveystarkastuksia, viranomaiset ovat yhteydessä toisiinsa. Vartiuksen rajanylityspaikalla on lämmitettäviä telttoja, joihin voidaan järjestää tarvittaessa eristystila.

– Tilanne on hyvinvointialueen näkökulmasta rauhallinen ja sillä ei ole vaikutusta paikallisten asukkaiden palvelujen saantiin, Huovinen-Tervo summaa.

Rajalta kerrotaan, että torstaista saakka jatkuneessa tilanteessa on tarvittu ensihoitoa ainoastaan kerran yhden turvapaikan hakijan kohdalla.

Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Elina Nurmi kertoi puolestaan, että myös vastaanottojärjestelmän osalta tilanne on hyvin hallinnassa.

Turvapaikkahakemusten käsittelyprosessin pituudesta ei ole yksiselitteistä vastausta.

– Itärajan kautta tulleiden kolmansien maiden henkilöiden hakemukset priorisoidaan. Jos hakija tunnistetaan kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaksi, hän saa turvapaikan.

Vartiuksessa on tällä hetkellä noin sata viranomaista. Heistä 50 henkilöä on rajavartiolaitokselta ja 20 henkilöä tullista. Paikan päällä on myös kasvava joukko poliiseja sekä Puolustusvoimien henkilökuntaa, osa varusmiehiä.

Tiistai-illan tilaisuuteen osallistuivat Kuhmon kaupungin ja hyvinvointialueen edustajat, Rajavartiosto sekä etäyhteyksin maahanmuuttovirasto Migrin edustaja.