Näin eteni Suomen historiallinen tennismaaottelu tuhatpäisen kannattajajoukon edessä Malagassa

Yle näyttää kaikki Suomen ottelut sekä loppuottelun tenniksen Davis Cupin finaaliturnauksesta Malagasta. Perjantaina Suomi kohtaa välierässä voittajan parista Tšekki–Australia.

Suomen tennismaajoukkueen historiallinen ilta Davis Cupin finaaliturnauksessa alkoi ikävillä uutisilla. Joukkueen kapteeni Jarkko Nieminen kertoi ennen puolivälieräottelua Kanadaa vastaan, että Suomen ykköspelaaja Emil Ruusuvuori ei pelaa loukkaantumisen vuoksi.

Hänet korvasi Patrick Kaukovalta, joka ei ollut aiemmin pelannut kaksinpeliä Davis Cupissa.

– Patrick on valmis. Kaikki, mikä on omissa käsissä, on valmisteltu niin hyvin kuin mahdollista, Nieminen sanoi ennen ottelua.

Maamme-laulu kajahti upeasti Malagassa ennen Suomen ja Kanadan välisen ottelun alkua.

Kaukovalta pelasi avausottelussa Kanadan Milos Raonicia vastaan. Raonic on parhaillaan ollut maailmanlistan kolmantena vuonna 2016. Samana vuonna hän pelasi esimerkiksi Wimbledonin loppuottelussa.

Avaa kuvien katselu Malagan stadionilla oli arviolta 5 000–6 000 suomalaiskannattajaa. Kuva: Clive Brunskill / Getty Images / ITF

Patrick Kaukovalta pelasi hienosti ennalta kovempaa vastustavaa vastaan.

Avaa kuvien katselu Jarkko Nieminen (vas.) ja Patrick Kaukovalta keskustelivat kentän reunalla. Kuva: Clive Brunskill / Getty Images / ITF

Raonic voitti illan ensimmäisessä kaksinpelissä Kaukovallan kahdessa erässä 6–3, 7–5. Kokenut kanadalainen kuritti suomalaispelaajaa etenkin vahvalla syöttöpelillään. Raonic iski 18 ässää, mutta ei Kaukovallan 11 ässää juurikaan kalpene tuon rinnalla.

– Oli aikamoinen syöttöklinikka, enkä päässyt palautuksiin käsiksi ollenkaan. Minulla oli sitten kovempi paine pitää omat syöttöni, Kaukovalta sanoi ottelun jälkeen.

Avaa kuvien katselu Raonic ja Kaukovalta löivät kädet yhteen ottelun jälkeen. Kuva: Clive Brunskill / Getty Images / ITF

Kanada siirtyi otteluissa 1–0-johtoon. Seuraavaksi vuorossa oli toinen kaksinpeli eli maiden ykkössijoitettujen pelaajien ottelu. Siinä kohtasivat Suomen Otto Virtanen ja Kanadan Gabriel Diallo. Virtasen oli pakko voittaa tuo ottelu, jotta Suomi voisi vielä pelata välieräpaikasta nelinpelissä.

Avaa kuvien katselu Suomalaiskannattajat jännittivät Otto Virtasen kaksinpelin aikana. Kuva: Clive Brunskill / Getty Images / ITF

Avaa kuvien katselu Otto Virtanen aloitti kaksinpelinsä hyvin. Hän voitti avauserän 6–4. Kuva: Clive Brunskill / Getty Images / ITF

Virtanen aloitti toisen kaksinpelin hyvin, mutta avauserässä hän sortui virheisiin. Suomalaiselle kirjattiin 14 helppoa virhettä, kun kanadalaisella niitä oli kahdeksan. Virtasen vahva syöttöpeli piti hänet kuitenkin pelissä mukana ja hän voitti ensimmäisen erän 6–4.

Toinen erä eteni vuoropelein. Kanadan Diallon syöttövuoro aloitti erän, joten pelin eteneminen oli teoriassa hänen komennossaan. Virtanen pääsi kolmesti yrittämään kanadalaisen syöttövuoron murtamista onnistumatta.

Toinen erä ratkesi, kun Virtanen onnistui murtamaan kanadalaisen syöttövuoron.

Lopulta Virtanen nappasi murron, siirtyi 6–5-johtoon ja pääsi syöttämään ottelupalloa, eikä hän epäröinnyt. Virtanen syötti ottelussa 14 ässää, joista kahdeksan toiseen erään. Niinpä hän päätti ottelun sen ansaitsemalla tavalla: läpisyöttö ja 7–5-erävoitto.

Suomi oli tasoittanut otteluvoitoin 1–1:een.

Otto Virtanen selätti Gabriel Diallon läpisyötöllä.

Voiton jälkeen kerrottiin, että Virtanen nähdään kentällä myös nelinpelissä yhdessä Harri Heliövaaran kanssa. Virtanen korvasi Niklas Patrik-Salmisen, joka oli nimetty Heliövaaran pariksi ennen maaottelua.

– Ehkä Jarkko (Nieminen) luottaa minuun. Se tuo minulle lisää itsevarmuutta, Virtanen kommentoi valintaa ennen nelinpelin alkua.

Avaa kuvien katselu Heliövaara, Virtanen ja Nieminen istuivat tuiman näköisinä kentän laidalla. Kuva: Gampiero Sposito / Getty Images

Nelinpeli alkoi toivotulla tavalla. Suomi onnistui omilla syöttövuoroillaan ja neljännessä pelissä Virtanen mursi Kanadan syöttövuoron.

Kanada kuitenkin pysyi mukana. Vasek Pospisil pääsi syöttämään tasoituksesta Suomen johtaessa 6–5. Tällä kertaa murtotilanteessa loisti Heliövaara, joka upeilla suorituksillaan varmisti Suomen 7–5-erävoiton.

Ensin Virtanen onnistui murtamaan Kanadan syöttövuoron. Suomi siirtyi avauserässä 3–1-johtoon.

Sitten Heliövaara toi Suomelle 7–5-erävoiton.

Avaa kuvien katselu Kanadalla oli nelinpelin aikana huolia, kun Vasek Pospisil oli hoidettavana kentän pinnassa. Kuva: Clive Brunskill / Getty Images / ITF

Virtanen pelasi vahvasti avauserässäkin, mutta toinen erä oli 22-vuotiaan suomalaispelaajan näytöstä. Ensin Virtanen nakutti ”selkä seinää vasten” -tilanteessa kolme peräkkäistä läpisyöttöä ja nosti Suomen 3–2-johtoon.

Virtanen täräytti kolme peräkkäistä läpisyöttöä tiukassa tilanteessa.

Muutamaa peliä myöhemmin Virtanen käänsi erän Suomelle, kun hän mursi Kanadan syöttövuoron. Suomi siirtyi 5–3-johtoon, ja Virtanen pääsi ratkaisemaan ottelua omalla syöttövuorollaan.

Virtasen syöttökäsi ei ollut väsynyt, vaan hän iski Suomelle 6–3-erävoiton ja vei joukkueen välieriin otteluvoitoin 2–1.

Virtanen mursi upeasti Kanadan syötön.

Ja hetkeä myöhemmin Virtanen ratkaisi Suomen voiton.

Suomen joukkue pääsi juhlimaan voittoaan Malagassa arviolta 5 000–6 000 suomalaiskannattajan kanssa.

– Ei tästä tennispelaajan fiilikset paljon parane. Pelaamme historiallisia otteluita toinen toisensa perään. Otto Virtanen ottaa kaksi matsia ja mäkin pelasin ihan ok nelurin, Heliövaara kuvaili voiton rakettua.

Suomen nelinpelipari juhli antaumuksella voittoaan.

