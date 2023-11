Kaikille maistuvan kasvisnakin salaisuutta etsitään Kouvolassa

Kouvolan uuden koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa insinöörejä, joiden tehtävänä olisi muuttaa ihmisten ruokatottumuksia ympäristöystävällisemmiksi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa syksyllä käynnistynyt elintarviketekniikan insinöörien koulutus on ainutlaatuinen: se keskittyy erityisesti kasviperäisten raaka-aineiden prosessointiin ja tuotekehitykseen.

Tarkoituksena on kouluttaa pitkälle tulevaisuuteen katsovia osaajia työvoimapulasta kärsivälle elintarvikealalle, mutta myös kehittää uusia houkuttelevia kasviperäisiä tuotteita kuluttajille.

– Pitää löytää se, millä saamme aikaan sellaisen makuyhdistelmän ja suutuntuman, että tuote olisi kaikille maistuva ja osa normaalia ruokavaliota, sanoo elintarvikekemian lehtori Marjo Malinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Avaa kuvien katselu Opintoihin kuuluu muun muassa elintarvikekemiaa. Kuva: Antro Valo / Yle

Maku ja rakenne kohdilleen

Valkoisiin työtakkeihin ja sinisiin suojakäsineisiin pukeutuneet opiskelijat punnitsevat ruokasoodaa ph-mittauksia varten.

– Onhan vaaka kalibroitu, huikkaa lehtori Marjo Malinen luokan toisesta päästä.

Hän on juuri pitänyt teoriaosuuden hapoista ja emäksistä.

Kaikista ihmisistä ei ole aikomusta tehdä kasvissyöjiä, vaan kyse on ruokatottumusten muuttamisesta ilmastoystävällisemmiksi.

Avaa kuvien katselu Kasvisproteiinituotteiden valikoima on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuva: Antro Valo / Yle

Kyse on myös nykyisten valmisteiden jalostamisesta. Tuotekehitystä tehdään yhdessä yritysten kanssa.

– Moni ystäväni on sanonut, että kasvipyöryköitä ei voi syödä, koska ne ovat niin kovia. Onko esimerkiksi joku aminohappo, jolla voidaan muuttaa tuotteen makua, rakennetta ja samalla nostaa myös ravitsemustasoa, sanoo elintarvikekemian lehtori Marjo Malinen.

Mikä aminohappo? Aminohapot ovat proteiinin osasia.

Ihmiselle tärkeitä aminohappoja on 20 erilaista.

Elimistö osaa valmistaa 11 aminohappoa.

Aminohapoilla on merkitystä monissa eri elintoiminnoissa.

Tarvittavat aminohapot voi saada myös kasvikunnan tuotteista.

Opiskelijoissa on vegaaneja, lihaa vältteleviä ja sekasyöjiä. Yhteistä heille on se, että kaikkia kiinnostaa kestävä kehitys ja halu tehdä houkuttelevia kasvipohjaisia tuotteita.

– Kasvipohjaisiin lihoihin voisi tulla parannusta, että ne korvaisivat enemmän eläimistä tulevaa lihaa, haaveilee Helsingistä Kouvolaan opiskelemaan tullut Tuomas Anttolainen.

Anttolaisen mielestä tämänhetkinen ruoantuotanto ei ole niin kestävällä pohjalla kuin se voisi olla.

Avaa kuvien katselu Uudessa koulutusohjelmassa on Tuomas Anttolaisen ja Milla Hietalan lisäksi 32 opiskelijaa. Kuva: Antro Valo / Yle

Anttolaisen opiskelukaveri Milla Hietala nostaa kestävän kehityksen rinnalle ihmisten terveyden. Hänellä on pieniä lapsia, joilla on paljon allergioita.

– Toivoisin muutosta lisäaineisiin ja etenkin maissin käyttöön elintarvikkeiden valmistuksessa. Yksinkertaisistakin raaka-aineista voi saada ihan hyvää aikaiseksi, Milla Hietala sanoo.

Molemmat odottavat innolla ensi syksynä valmistuvia koekeittiötä ja laboratoriota, jotta kehitystyö pääsee kunnolla vauhtiin.

Elintarvikekemian lehtori Marjo Malinen uskoo, että kauppojen hyllyille voi tulla tuote, jota emme voi vielä edes kuvitella. Kasvisnakkiakaan ei sovi unohtaa.

– Nakki on hyvä tuote grillattavaksi. On vain löydettävä tapa, jolla se saataisiin maistumaan muulta kuin chililtä tai soijajauholta. Me voimme löytää siihen ratkaisun, vakuuttaa Malinen.