Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella tietosuojaloukkaus: useat työntekijät tarkastelleet perusteetta potilastietoja

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on tapahtunut tietosuojaloukkaus. Noin 50 Pohteen työntekijää on tarkastellut yksittäisen potilaan potilastietoja ilman hoitosuhteeseen tai muihin työtehtäviin liittyvää perustetta.

Potilastietojen asiaton käsittely on ajoittunut kevääseen ja kesään 2023.

Asian käsittely on edelleen meneillään. Pohde tulee tekemään asiasta tutkintapyynnön poliisille lähipäivinä, kerrotaan Pohteen tiedotteessa.

Tilannetta myös pahoitellaan.

– Pyydämme tapahtunutta anteeksi. Henkilön yksityisten terveystietojen käsittely ilman asianmukaisia perusteita on vakava ja valitettava asia. Selvityksessä on käynyt ilmi myös asioita, joista meidän on syytä ottaa opiksemme. Kehitämme tietosuojaan liittyviä käytäntöjämme ja henkilöstön koulutusta, sanoo Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtajaylilääkäri Terhi Nevala.

Tapaus tuli ilmi potilaan aloitteesta. Tapauksesta on nyt tehty myös henkilötietojen tietoturvaloukkausilmoitus tietosuojavaltuutetulle.