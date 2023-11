Mies välitti Whatsapp-viesteissä alastonkuvia alaikäisistä – syyttäjä vaatii ehdollista vankeusrangaistusta

Syyttäjä vaatii Satakunnan käräjäoikeudessa miehelle ehdollista vankeusrangaistusta useista sukupuolisiveellisyyttä loukkaavista teoista ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavissa teoissa kyse on viestittelystä alaikäisten alastonkuvilla.

Syyttäjä esittää, että mies on tuomittava teoista yhteiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Teot ovat tapahtuneeet vuosina 2017–2019. Mies on itse ollut osan tapahtuma-ajasta alle 18-vuotias. Hän on osin myöntänyt esitutkinnassa teot.

Mies on muun muassa levittänyt viestipalvelu Whatsappissa kuvia, joissa esitetään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti lasta.

Hän on esimerkiksi yhden henkilön kanssa käymässään yksityisessä viestikeskustelussa levittänyt ainakin 20 valokuvaa tuntemattomaksi jääneistä vähäpukeisista tai alastomista naisista. Heidän on perusteltua syytä olettaa olevan 18 vuotta nuorempia.

Haastehakemusten mukaan mies on myös saanut haltuunsa alle 18-vuotiaan itsestään ottamia valokuvia, joissa tämä on esiintynyt rinnat paljaana ja alusvaatteisillaan. Mies on ilman suostumusta levittänyt näitä kuvia Whatsapp-viestisovelluksessa yhden henkilön kanssa käymässään yksityisessä viestikeskustelussa.

