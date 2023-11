Sokeutuvan miehen Kilimanjaron-valloitus jäi 595 metriä vajaaksi – ”Valehtelisin jos väittäisin, ettei jäänyt hampaankoloon”

Ihminen itse on isoin este unelmien toteuttamiselle. Jos vain avaa oven, niin unelma voi toteutua, on Mäkelän motto.

Perholainen maanviljelijä Heikki Mäkelä kaataa kahvia kuppiin ja palaa muutaman viikon takaiseen Kilimanjaron valloitukseen. Tai melkein valloitukseen.

– Ajatus oli päästä katsomaan, miltä maailma näyttää Afrikan katolta, mutta vajaaksi jäi, kertoo Mäkelä

Mäkelän ryhmä pääsi 5 300 metriin, mutta sitten iski vuoristotauti. Pyörtyminen oli lähellä.

– Ajattelin, että on paljon hankalampaa kiivetä tajuttomana kuin laskeutua tajuissaan.

Pahoinvointi tuli yllättäen koko seurueelle viimeisellä 300 metrin nousulla 5 000 metrin jälkeen. Happi yksinkertaisesti loppui, eivätkä happipullot olleet vaihtoehto, kertoo Mäkelä.

– Valehtelisin jos väittäisin, että ei jäänyt hampaankoloon, mutta tunnelma ja olotila siinä tilanteessa pakottivat palaamaan takaisin. Se on hyväksyttävä, vaikka harmittaa.

Mäkelä on synnynnäisen ja etenevän silmäsairautensa vuoksi lääketieteellisesti määriteltynä sokea. Itse hän käyttää termiä sokeutuva. Käytännössä Mäkelä näkee värejä, valoja ja hahmoja. Työkseen hän pyörittää maitotilaa.

Avaa kuvien katselu Tansaniassa sijaitsevan Kilimanjaron korkein huippu on 5 895 metrin korkeudessa. Kuva: Heikki Mäkelä

Suorittaja haastaa itseään, seuraajan ei tarvitse

Nykyään sosiaalinen media nostaa kaikkien nähtäväksi uudenlaisia sankaritarinoita.

Heikki Mäkelä avaa tempauksiaan Instagramissa Seikkaileva Sokko -kanavalla, tosin ei reaaliaikaisesti kuten soutava palomies Jari Saario tai päivittäin saunova SaunaTero. Reaaliaikainen päivittäminen on hankalaa ihmiselle, joka ei näe.

Heikki Mäkelä kuuluu niihin, joiden seuraaminen kiinnostaa sosiaalisessa mediassa.

Tutkija Essi Pöyry Helsingin yliopistosta arvioi, että somessa nähtävien extreme-suoritusten tekijöitä motivoivat todennäköisesti sisäiset tekijät: halu tavoitella suorituskykynsä rajoja.

Sosiaalisen median kautta katselija pääsee kokemaan jotain sellaista, mitä ei välttämättä itse uskaltaisi tehdä

– Äärimmäiset teot puhuttelevat joitain ihmisen primitiivisiä perustarpeita, kuten pelkoa ja jännitystä, sanoo Pöyry.

Sosiaalinen media tarjoaa ainutlaatuista tosi-tv:tä pienellä tuotannolla. Käsinkirjoitetun draaman sijaan sosiaalisessa mediassa on aidon tuntuista materiaalia, ja sen tuottajaa voi seurata reaaliajassa.

– Sosiaalinen media tarjoaa oikotien huippuhetkeen ilman valmistautumisen vaivaa, sanoo Pöyry.

Avaa kuvien katselu Heikki Mäkelä esittelee Seikkaileva Sokko -lakanaa perusleirissä oppaana toimineen Simonin kanssa. Kuva: Arto Kallikoski

Seuraavaksi soutamaan?

Heikki Mäkelä on tehnyt jo monia sokeutuvalle lähes mahdottomia tempauksia. Seuraava on jo mielessä.

– Se liittyy soutamiseen ja veneilyyn, Mutta varmasti pienemmässä mittakaavassa, kuin palomies Jari Saariolla. Teen asioita, joita sokean ei uskota tekevän, sanoo Mäkelä.

Mäkelän sisäistä elämää ohjaa väkevä lause.

– Ihminen itse on isoin este unelmien toteuttamiselle. Jos vain avaa oven, niin unelma voi toteutua.

– Elämä on liian helppoa. Minua on yritetty saada eläkkeelle muutaman kerran. On perusteltu, että minulla on oikeus jäädä. Mutta olen tehnyt sen valinnan, että elän elämää sokeuden sijaan, kertoo Mäkelä.

Mäkelä haluaa kannustaa ja näyttää esimerkillään, että vaihtoehtoja on.

– Minulla on niin paljon energiaa, että haluan olla rakentamassa tätä yhteiskuntaa ja antaa oman panokseni sen sijaan, että vain kuluttaisin.