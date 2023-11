Erikoinen ilmiö häiritsee autoilijoita Tampereen Rantatunnelissa – lumipyry saattaa parantaa näkyvyyttä

Näkyvyyttä heikentävä sumuisuus on tunnelissa jokavuotinen ongelma. Kyse on muutaman huonon olosuhteen summasta, johon on hyvin vaikea vaikuttaa.

Tampereen Rantatunnelissa kulkee tuhansia autoja päivittäin. Viime aikoina tunnelissa leijaileva ilma on vaikuttanut harmaalta ja sumuiselta. Videolta näkee, miltä tunnelissa näytti keskiviikkona. Video: Valtteri Kujansuu/Yle, Marjut Suomi / Yle.