Hannu Loimo on vastannut kymmenen vuotta puhelimeen, joka soi vain kun jollain on todellinen hätä

Hannu Loimo Mieli ry:stä tietää, millaista on suomalaisten ahdistus ja epätoivo. Mutta myös keinot, jolla ahdistus helpottuu.

Pandemian jälkeen yhteydenottojen määrä on kohonnut 400 000:een. Joka päivä Kriisipuhelimessa käydään keskimäärin 16 keskustelua itsetuhoisuuteen liittyen.

Kriisipuhelimeen soittavalla on aina kriisi.

– Asiakkaalle tilanne voi näyttäytyä sataprosenttisen pahana olona. Iso, täysin musta laatikko ilman valoa tai ratkaisuja, kuvaa kriisivastaanoton tiimipäällikkö Hannu Loimo Mieli ry:stä.

Loimo sanoo, että moni soittaja kokee tulleensa ohitetuksi, syrjään jätetyksi ja hiljennetyksi. Niin on voinut käydä myös ammattiavun piirissä jo oleville soittajille.

– Hiljentäminen on sitä, että ohitetaan syy, miksi apua haetaan. Siirtyminen ”vahvuuksiin ja voimavaraa tuottaviin asioihin” tapahtuu liian nopeasti, Loimo sanoo.

1970-luvulla perustettu SOS-palvelu luotiin itsemurhien ehkäisemistä varten. Kriisipuhelin täydentää sitä rakoa, johon yhteiskunnan järjestämien mielenterveyspalveluiden käyttäjä joskus uppoaa.

Palvelu muuttui ympärivuorokautiseksi lahjoitusvarojen turvin vuonna 2020. Sen jälkeen yhteydenotot ovat lisääntyneet huomattavasti. Viime vuonna soittoja tuli reilut 400 000, joista alle sataan tuhanteen pystyttiin vastaamaan

Itsetuhoisien soittojen määrässä tuli hyppäys vuonna 2020, ja ne ovat pysyneet korkealla. Joka vuorokausi Kriisipuhelimessa käydään keskimäärin 16 keskustelua itsetuhoisuuteen liittyen. Näistä keskusteluista keskimäärin kolmessa soittajan itsemurhariski on päivystäjän arvion mukaan suuri, kertoo puhelin- ja verkkokriisityön päällikkö Susanna Winter Mieli ry:stä.

Järjestön rooli on ennaltaehkäistä, ei korjata

Viime vuosina järjestöjen ja julkisten mielenterveyspalvelujen työnjako on hämärtynyt, Mieli ry:n kriisitoimintojen johtaja Sanna Vesikansa arvioi.

Järjestön pitäisi ennaltaehkäistä ongelmia eikä olla hoitotaho peruspalvelujen rapautuessa. Näin ei kuitenkaan aina ole.

Ihmisellä voi olla hoitosuhde julkisiin mielenterveyspalveluihin, mutta vastaanottoaikaan kuluu viikkoja, jopa kuukausia.

– Ei ole oikein, jos itsetuhoinen nuori laitetaan pillerien kanssa kotiin saatteella soita kriisipuhelimeen, jos tulee vaikeaa, Vesikansa sanoo.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät tänä vuonna kunnilta uusille hyvinvointialueille. Muutos on koskenut myös järjestökentän ja kuntien välistä yhteistyötä, joka täytyy rakentaa osin uudelleen hyvinvointialueiden kanssa.

Esimerkiksi Kanta-Hämeessä toimiva hyvinvointialue Oma Häme kertoo, että yhteistyö järjestöjen kanssa on vasta lähtökuopissa. Oma Hämeen osallisuus- ja yhdyspintapäällikkö Jaana Hymni kertoo videolla, miten yhteistyötä kehitetään. Juttu jatkuu videon jälkeen.

OmaHämeessä järjestöyhteistyötä kartoitetaan parhaillaan. Video: Dani Branthin / Yle.

Sanna Vesikansa toisaalta muistuttaa, että järjestöjen roolia ennaltaehkäisevässä työssä kannattaisi kasvattaa, sillä järjestöillä on vapaaehtoistyön kautta sekä aikaa että henkilöstöä.

– Ja minun nähdäkseni hyvinvointialueilla molemmista on tällä hetkellä pulaa.

Yhteys toisiin ihmisiin on kateissa

Kriisipuhelimen tiimipäällikkö Loimo välttelee sanaa yksinäisyys.

Hänen mukaansa se kertoo ongelmasta, mutta ei anna ratkaisuja. Mieluummin hän puhuu yhteyden puuttumisesta toisiin.

Kriisityössä tämä tulee esiin usein. Sosiaaliset suhteet ovat voineet mennä puolison tai kumppanin mukana, ja uusia on vaikea löytää.

Kokemukset epäonnistuneesta kohtaamisesta hoitotahojen kanssa voivat myös olla kriisin taustalla.

– On jouduttu piilottelemaan oireita ja jääty yksin, vaikkei niin olisi tarvinnut käydä, hän sanoo.

Yhteiskunnallinen eetos korostaa usein yksin pärjäämistä. Jo lasta kehutaan siitä, kuinka hienosti hän selviää yksin, Loimo kuvaa.

– On tietenkin hienoa, että lapsella on taitoja. Mutta ehkä korostamme liikaa sitä, kuinka hienoa on pärjätä yksin ilman muiden tukea tai apua, Loimo sanoo.

Avaa kuvien katselu Kriisipuhelin päivystää vuoden jokaisena päivänä. Kuva: Derrick Frilund / Yle

Kriisipuhelu lyhyesti Mieli ry:n ylläpitämä auttava puhelinpalvelu. Kriisipuhelimeen vastaa koulutettu vapaaehtoinen tai kriisityöntekijä. Kriisipuhelu kestää tavallisesti muutamasta minuutista puoleen tuntiin. Jos tilanne on hyvin kriittinen, soittaja ohjataan kotipaikkakunnan akuutin avun piiriin. Kriisipuhelimen numero on 09 2525 0111, ja se päivystää ympäri vuorokauden. Avaa

Yksi mätä omena ei tarkoita että systeemi on heikko

Kriisipuhelimen Hannu Loimo toivoisi, että yhä useampi kohtaaminen ei olisi kiinni rahasta, asemasta tai ongelmista, joita ihmisellä on.

Samassa järjestelmässä yksi huono kohtaaminen ei tarkoita sitä, että koko palvelujärjestelmä on huono, hän sanoo.

Palvelujen määrästä ja laadusta vastaaville ihmisille – eli käytännössä poliitikoille – ajatus hyvästä palvelurakenteesta on varsin yksinkertainen.

– Stressaantuneen ihmisen toimintakyky laskee ja voimavarat on rajalliset. Avuntarvitsijoille tulisi tarjota matalalla kynnyksellä apua ja hoitoa. Heidän ei tulisi olla vastuussa oman hoidon järjestämisestä tai sen perustelusta.

Hannu Loimo kertoo, millaista kriisipäivystäjän työ on.

