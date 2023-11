Venäjä tuohtui panssarivaunusta Helsingissä – toiset kärräävät tankin luo kukkia ja toiset niitä sieltä pois

Helsingin Kansalaistorilla on parhaillaan esillä tuhottu venäläinen panssarivaunu, joka romuttui sodassa. Kysyimme kaupunkilaisilta, mitä he tankin näytteilläolosta ajattelevat. Video: kuvaus: Matti Myller/Yle, editointi: Ronnie Holmberg/Yle.

Helsingin Kansalaistorille tuotu venäläinen panssarivaunu on saanut ihmiset liikkeelle myös kukkalähetysten muodossa. Helsingin Sanomien mukaan paikalliset venäläiset tuovat panssarivaunulle kukkia ja kynttilöitä kuolleiden venäläissotilaiden muistoksi.

Kukat ja kynttilät on nopeasti siivottu tankilta pois, eikä niistä näy jälkeäkään keskiviikkona puoliltapäivin.

Tankin Suomeen tuoneet yhdistykset ovat toivonet, ettei paikalle jätettäisi mitään.

Paikalle tulleen helsinkiläisen Risto Lahden mielestä panssarivaunu on hyvä muistutus myös suomalaisille.

– Minusta on tärkeä asia, että se ammuttiin siellä Kiovan edellä eikä tuossa Sipoon pellolla. Se on hyvä muistutus meille, että se olisi voinut olla lähellä. Onneksi meillä on nyt tämä Nato suojana, Lahti toteaa.

Tuhottu tankki on aiheuttanut ahdistusta joissain Suomen venäläisissä asukkaissa. Venäjän valtion uutistoimisto Ria Novostin haastattelema diplomaattilähde kutsui tankin esillepanoa ”pyhäinhäväistykselliseksi toimeksi” joka ”sytyttää vihaa Venäjää vastaan” .

Avaa kuvien katselu Risto Lahden mukaan tankki muistuttaa suomalaisia hyvin siitä, miten lähelle sota voisi tulla. Kuva: Matti Myller / Yle

Lahdelta riittää jonkin verran ymmärrystä myös suomenvenäläisten suuntaan.

– Hehän joutuvat olemaan sen hyökkäyssodan takana, muuten heille koituu hankaluuksia. Ei heillä ole vaihtoehtoa, sehän on diktatuurivaltio. Täysin turvaton, eikä mitään oikeuksia.

Aivan samoilla linjoilla ei ole espoolainen Jyrki Nissinen.

– Ajattelen, että ehkä ihan hyväkin, että tulee vähän ahdistusta. Toivoisin, että he pystyisivät omalta osaltaan vaikuttamaan poliittiseen johtoonsa. Tiedän, että se on vaikeaa ja haastavaa, mutta toivoisin että he vaikuttaisivat, hän sanoo.

Panssarivaunu aiheuttanut myös nootin

Venäjän Helsingin-suurlähetystö on lähettänyt Suomelle nootin, joka liittyy Kansalaistorin venäläispanssarivaunuun

Ulkoministeriö vahvisti asian Ylelle sähköpostitse. Venäjän lähettämästä nootista uutisoi ensimmäiseksi Ilta-Sanomat.

Avaa kuvien katselu Jyrki Nissisen mielestä voi olla hyväkin, jos panssarivaunu aiheuttaa suomenvenäläisissä ahdistusta. Kuva: Matti Myller / Yle

Kansalaistorilla näytilä oleva panssarivaunu on Ukrainassa tuhottu Venäjän armeijan T-72B3-panssarivaunu. Sen on tarkoitus olla näytillä 7. joulukuuta saakka. Ennen Helsinkiin saapumistaan panssarivaunu oli esillä Viron sotamuseossa.

”Emmehän me heille ole vihaisia”

Lopulta tankin luona haastatellaan myös helsinkiläinen Jukka Itkonen, ja Kauniaisista paikalle tullut Leevi Itkonen. Kumpikin pitää tankin esilläoloa hyvänä asiana.

– Kyllä tämä antaa sellaisen vaikutelman, että jotain kamalaa on tapahtunut Ukrainassa. Mielestäni on hyvä, että se on tuotu tänne näytille, Jukka Itkonen toteaa.

– Tämä herättää ihmisissä paljon kaikenlaisia ajatuksia, ja tästä näkee hyvin, mitä maailmassa ja Ukrainassa tapahtuu tällä hetkellä, Leevi Itkonen täydentää.

Avaa kuvien katselu Jukka (vas.) ja Leevi Itkonen ovat saapuneet Kansalaistorille katsomaan tuhottua venäläispanssarivaunua. Kuva: Matti Myller / Yle

Tankin suomenvenäläisissä herättämää ahdistusta Jukka Itkonen pohtii ”kaksipiippuiseksi jutuksi”.

– Se kertoo sodan julmuudesta. Sanotaan, että jos viet panssarivaunun jonnekin, niin näin käy.

Leevi Itkonen jatkaa pohdintaa.

– Emmehän me ole heille vihaisia. Ymmärrän, että se on vähän huono asia heille. He haluaisivat varmaan, ettei tällaisia näyteltäisi, mutta on silti hyvä asia, että tankki tuotiin tänne