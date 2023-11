Äiti hämmästyi, kun hän ei saa enää mitään tietoa poikansa asioista: ”Kaikki meni kiinni, kun Aatu täytti 18”

Kaarinalaisen äidin, Minna Vuolan, nuorin lapsi Aatu Vuola täytti elokuussa 18. Moni asia muuttui yhdessä yössä.

Esimerkiksi koulun ja kodin välisen yhteistyön Minna Vuola soisi jatkuvan senkin jälkeen, kun lapsi saavuttaa täysi-ikäisyyden.

– Mitään tietoja ei ole. Kaikki meni kiinni sinä yönä, kun Aatu täytti 18. Minähän en tiedä Aatun koulusta yhtään mitään. En tiedä onko poissaoloja tai tulisiko jotain viestiä, jos niitä on. Äitinä mietin, miten pystyn puuttumaan, jos en tiedä mitään.

Vanhemmilla ei ole pääsyä Wilma-tietoihin, ja sama koskee pojan pankkitiliä ja terveystietoja. Aatu Vuolan mielestä näin tulee olemaan myös jatkossa, vaikka äiti yhä olisi mieluusti paremmin kartalla tilanteesta.

Harmituksestaan huolimatta äiti kehuu poikaansa, että heidän välillään on hyvä luottamussuhde. Toistaiseksi kaikki onkin sujunut hyvin.

Poika itse on ottanut jo tuntumaa asioiden hoitamiseen jouduttuaan moottoripyöräonnettomuuteen. Videolla Aatu Vuola kertoo, kuinka hoitui muun muassa ajanvaraus lääkäriin.

– Ei tullut äitiä ikävä, hän toteaa kokemuksesta naurahtaen.

Pankin kautta kohti itsenäistymistä

Kun lapsi täyttää 18 vuotta, kannattaa baarin sijaan suunnata ensimmäisenä pankkiin. Tai pankissa voisi asioida jo ennen maagista täysi-ikäisyyden merkkipaalua.

Raha-asioiden hoitaminen nousee nuorilla usein esiin, kertoo turkulaisen Tukenasi-yhdistyksen vastaava koordinaattori Annastiina Jensén. Kaikilla nuorilla ei ole turvaverkkoa, sellaista aikuista, joka neuvoisi ihan arkisisissa asioissa.

– Nuoret toivovat apua siihen, että joku opettaisi miten saa budjetoitua rahankäyttöä niin, että rahat riittävät koko kuukaudeksi. Miten toimivat pankkitunnukset, kun niitä tarvitaan joka paikkaan. Nuori voi yllättyä siitä, kuinka kallista eläminen on, toteaa Jensén.

Huoltajien käyttöoikeudet lapsen pankkipalveluihin päättyvät, kun lapsesta tulee täysi-ikäinen.

– Nuori voi palauttaa käyttöoikeudet vanhemmilleen ilman näiden erillistä suostumusta ennen 19-vuotispäiväänsä. Käyttöoikeuksien palauttaminen onnistuu Nordean asiakaspalvelussa, jos nuorella on pankkitunnukset. Jos nuorella ei ole pankkitunnuksia, käyttöoikeuksien palauttaminen onnistuu konttorissa, kertoo Nordean Turun toimipaikanjohtaja Taina Tallbacka-Kitola.

Tallbacka-Kitolan mukaan on vaikea arvioida paljonko tilinkäyttöoikeuksia palautetaan, mutta asiasta tulee Nordeaan yhteydenottoja kuukausittain.

Mihin ne Wilma-viestit katosivat?

Kodin ja koulun välisessä viestinnässä käytetään usein Wilma-tietojärjestelmää. Wilma pitää vanhemmat ajantasalla muun muassa kokeista, koulun yleisistä asioista, poissaoloista ja tuntimerkkinnöistä.

Huoltajan Wilma-tunnus poistuu käytöstä, kun opiskelijasta tulee täysi-ikäinen. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan palauttaa huoltajan käyttöluvan.

Opettaja ei voi kertoa nuoren kouluasioista vanhemmalle, mikäli nuori ei palauta käyttölupaa.

Täysi-ikäinen vastaa itse terveystiedoistaan

Aatu Vuola on jo hoitanut omia asioitaan varaamalla aikoja lääkärille, fysioterapeutille ja magneettikuvaukseen onnettomuutensa jälkeen.

Loppujen lopuksi kyse ei ollut puhelinsoittoa kummemmasta asiasta, vaikka aluksi jännittikin. Vanhemmat eivät voi varata täysi-ikäiselle aikaa esimerkiksi lääkärin vastaanotolle ilman valtakirjaa.

Sähköinen terveyden potilastietoja näyttävä Omakanta-palvelu uudistui vuonna 2020 siten, että lasten terveystiedot näkyvät isän, äidin tai muun huoltajan Omakannassa täysi-ikäisyyteen saakka. Aiemmin ikäraja oli kymmenen vuotta.

Riittävän kypsäksi arvioitu nuori voi myös estää yksittäisten hoitotietojen näkymisen vanhemmalle jo alaikäisenä.

Täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö voi kuitenkin asioida toisen aikuisen puolesta Omakannassa, jos hänellä on siihen Suomi.fi-valtuus. Valtakirjalla huoltaja voi myös varata lääkäriaikoja 18 vuotta täyttäneelle.

Täysi-ikäisen oikeudet ja velvollisuudet Oikeudet: mennä naimisiin

äänestää valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa

hankkia oma passi

liittyä tai erota uskontokunnasta

määrätä oman omaisuuden käytöstä

hankkia ajokortti (esimerkiksi moottoripyörä, henkilöauto)

saada kansalaisuus (18–22-vuotias), jos on asunut pitkään Suomessa

Oppivelvollisuus päättyy, ellei sitä ole jo suoritettu Velvollisuudet: miehillä asevelvollisuus (armeija tai siviilipalvelus) Lähde: infoFinland.fi Avaa

Itsenäistyminen ei tapahdu yhdessä yössä

Tukenasi-yhdistyksen koordinaattorit ja vapaaehtoiset tapaavat vuosittain noin 150 nuorta.

Tapaamisissa voidaan opetella asioita, joita liittyy asumiseen ja itsenäistymiseen, opiskeluun ja oman elämän hallintaan.

Kuuntele, kuinka vastaavat koordinaattorit Kaisa Orblin ja Annastiina Jensén auttavat nuoria arkisissakin asioissa.

Annastiina Jensén haluaisi nuorten oppivan, että ei ole pakko sinnitellä avuntarpeessa.

– Itsenäistyminen ei ole mikään yhdessä yössä tapahtuva juttu. Se on pidempi muutosvaihe nuoren ihmisen elämässä ja todella merkityksellinen. Tämäkin asia tulee pikkuhiljaa ja se on tosi ok. Henkisesti on valtava prosessi, kun nuori irtaantuu omista vanhemmistaan ja luo uusia ihmissuhteita.