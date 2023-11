Arkkitehdit ärähtivät 70-luvun pankkipalatsin purkusuunnitelmista: ”Purkamalla täydentämistä pitää pystyä kyseenalaistamaan”

Tunnistettavan rakennuksen purkaminen herättää närää Tampereen arkkitehdeissä. Uutta opiskelijataloa rakennuttavan TOASin mukaan ekologisuus on otettu huomioon suunnittelussa.

Lähes jokaisen Tampereella Tammelan kaupunginosaan saapuvan kulkijan huomio kiinnittyy Itsenäisyydenkadun ja Tammelan puistokadun kulmassa paistattelevaan jyhkeään betonikolossiin.

1970-luvun loiston päivinä talo palveli pankkina ja työvoimatoimistona. Nyt sen 80:ssä asunnossa asuu tamperelaisia opiskelijoita.

Rakennus on nyt liipaisimella. Tampereen opiskelija-asuntosäätiö (TOAS) tahtoo purkaa talon ja rakentaa tilalle uuden 200 asunnon rakennuksen.

Tampereen yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina asettaa asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville.

Asemakaavaehdotukseen on tulossa todennäköisesti muistutuksia. Joukko paikallisia arkkitehtejä julkaisi Aamulehdessä viime viikolla mielipidekirjoituksen, jossa vedotaan 1970-luvulla valmistuneen pankkipalatsin puolesta.

Avaa kuvien katselu Arkkitehti Iida Kalakoski korostaa, että rakennus ei ole pelkkä aikansa laatikko. Rakennuksen pyöreät ikkunat ovat muodoltaan sellaisia, joita ei tyypillisesti tuolloin taloihin tehty. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Ammattilaisten mielestä rakennus poikkeaa myönteisellä tavalla oman aikansa parjatusta valtavirtarakentamisesta niin julkisivujen jäsentelyltään kuin julkisivumateriaaleiltaan.

Se ei edusta puhtaasti mitään tiettyä tyylisuuntaa vaan siinä on tamperelaisarkkitehti Iida Kalakosken mukaan monia elementtejä ja vaikutteita.

Hänestä rakennuksessa on nähtävissä ajankohdalleen Suomessa jokseenkin epätyypillistä leikkisyyttä ja omaleimaisuutta.

Talon erityislaatuisuus ja katukuvasta poikkeava olemus pistää ihmisten silmään, oli katsoja sitten ammattilainen tai tavallinen kansalainen, Kalakoski arvioi.

– Olen kuullut ihmisten bussissa toteavan rakennusta katsellessaan, että tuossa sentään on vähän yritystä. Se on kyllä paljon sanottu sotien jälkeisestä arkkitehtuurista.

Arkkitehti: Purkamisen sijaan hyödynnettävä olemassa olevaa

Arkkitehdit nostavat esiin myös ympäristönäkökohdat. Iida Kalakosken mielestä on ekologisesti järkevämpää hyödyntää jo olemassa olevia rakennuksia uuden rakentamisen sijaan.

– Totta kai tiivistämistä voidaan perustella ekologisesti, mutta purkamalla täydentämistä pitää pystyä kyseenalaistamaan ja tarkastelemaan sen mielekkyyttä ja ekologisuutta.

Tampereen kaupungilla on kunnianhimoinen tavoite saavuttaa hiiineutraalisuus jo vuonna 2030.

Arkkitehtien mielestä uudisrakentaminen tilanteessa, jossa jo olemassa olevia rakennuksia ja materiaaleja voisi hyödyntää, ei tue tätä tavoitetta.

Näin TOAS vastaa kritiikkiin

TOASin toimitusjohtaja Kirsi Koski ei väitettä purematta niele.

Hän korostaa, että asiaa on harkittu faktaperusteisesti ja vastuullisesti juuri ekologiset arvot huomioon ottaen.

Avaa kuvien katselu TOASin toimitusjohtajan Kirsi Kosken mukaan nykyinen hyvällä paikalla sijaitseva opiskelijatalo on rakenteellisesti 1970-luvun, eikä täytä nykymääräyksiä. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Koski ottaa esimerkiksi pari vuotta sitten puretun, Tampereen rumimmaksi rakennukseksikin moititun Hippostalon. Sen purkujätteistä 98 prosenttia kierrätettiin uusiokäyttöön.

Koski toivoo, että hiilineutraalisuuskeskustelussa otettaisiin huomioon myös mahdollisen uudisrakennuksen ekologisuus.

– Meillä on aika eteenpäin katsovat linjaukset. Me vaadimme esimerkiksi tältä uudiskohteelta, että sen energialuokka on A ja sen käytön jäljet ovat mahdollisimman vähähiilisiä kaikin tavoin.

Asumaan aikaisintaan 2027

Uutta rakennusta ja kaavaa on suunniteltu jo seitsemän vuotta.

Kirsi Kosken arvio on, että jos kaava nyt menee läpi, uuden, korkeimmillaan yhdeksänkerroksisen rakennuksen suunnitteluun menee ensi vuosi ja nykyisiä rakenteita päästäisiin purkamaan aikaisintaan 2025.

Rakentamaan päästäisiin todennäköisesti seuraavana vuonna ja opiskelijat asuisivat uusissa asunnoissa vuonna 2027.

Uuden rakennuksen investointi on merkittävä ja laskelmat ovat vuosien mittaan muuttuneet useaan kertaan.

Koski ei uskalla antaa investoinnin tarkkaa euromäärää, mutta uumoilee sen olevan ainakin yli kymmenen miljoonaa euroa.

Oletko itse kiinnittänyt huomiota purku-uhan alla olevaan rakennukseen? Mitä ajatuksia se herättää?