Metsästäjä lopetti kissoja poliisin pyynnöstä, sitten tuli kutsu käräjille – nyt luottamusta viranomaisiin yritetään palauttaa

SRVA-yhteyshenkilö Henrik Kärkkäinen miettii sitä, millainen motivaatio metsästäjillä on jatkaa toimintaa tulevaisuudessa.

Kiuruveden riistaväki on valmis aloittamaan uudet neuvottelut suurriistavirka-avun antamisesta viranomaisille. Ehtona on, että valtakunnalliseen suurriistavirka-apu- eli SRVA-sopimukseen saadaan metsästäjien oikeusturvaa parantavia seikkoja.

Suurriistavirka-apu on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa. Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta.

Luottamuspulan ja metsästäjien toivomien oikeusturvaa parantavien ehtojen taustalla ovat Kiuruveden yli kuuden vuoden takaiset tapahtumat, joita puitiin hovioikeudessa asti.

Tuomio johti sopimuksen irtisanomiseen

Vuonna 2017 kiuruvetisen talon pihalla pyöri kymmenittäin kissoja. Eläinlääkärin mukaan tilanteeseen tarvittiin apua, ja paikalle kutsuttiin SRVA-yhdyshenkilö Henrik Kärkkäinen.

Kärkkäinen ja mukana ollut toinen henkilö lopettivat kissoja poliisin pyynnöstä ampumalla. Kolme ammutuista kissoista oli irrallaan pihalla, loput lopetettiin loukutettuina. Eläinsuojelupäätöksen mukaan kissojen lopettamisen tarkoituksena oli estää uuden hallitsemattoman kissalauman syntyminen.

Tapahtumasta seurasi viisi vuotta myöhemmin haaste käräjille ja molemmille SRVA-henkilöille tuomio eläinsuojelurikoksesta.

Paikallinen riistaväki ei sulattanut käräjäoikeuden tuomioita. Riistanhoitoyhdistys päätti mennä lakkoon eli irtisanoi sopimuksen suurriistavirka-avun toimittamisesta aiemmin tänä vuonna. Yhdistys katsoi, ettei se voinut luottaa poliisin toimintaan.

– Täällä asuvat ihmiset kyllä tiesivät, mistä on ollut kysymys. Sisäsiittoisia kissoja piti lopettaa, ei se ollut mitenkään mieltäylentävä kokemus. Viranomaiset kiittelivät avusta, ja neljän vuoden päästä tuli haaste. Kyllä se vähän hiljaiseksi veti, haastemieskin pyöritteli päätään, että kumma juttu, muistelee Kärkkäinen.

Avaa kuvien katselu Yksittäiset riistanhoitoyhdistykset ovat irtisanoutuneet virka-avun antamisesta. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Metsästäjät toivovat selvyyttä yhteistyöhön

Itä-Suomen hovioikeus kumosi metsästäjien tuomiot tässä kuussa.

Nyt Kiuruvedellä mietitään, millaisilla eväillä yhteistyötä viranomaisten kanssa on tarkoitus jatkaa.

– Olisimme kaivanneet jo alkuvaiheessa viranomaisilta enemmän vastuunkantoa. Tuntui, että poliisi ja aluehallintoviranomaiset pesivät kätensä vastuusta. Homma jäi meidän metsästäjien niskaan, miettii Kiuruveden riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Risto Juntunen.

Metsästäjät toivovat selvyyttä siihen, kuinka tulevaisuudessa toimitaan esimerkiksi lemmikki- ja tuotantoeläinten sekä joutsenten kanssa. Tällä hetkellä metsästäjät Kiuruvedellä kokevat oikeusturvan olevan puutteellista. Asiaan toivotaan muutosta valtakunnallisesti.

Avaa kuvien katselu Risto Juntunen toteaa poliisin ja aluehallintoviranomaisten pesseen kätensä vastuusta. Kuva: Petri Julkunen / Yle

Myös nykyinen petopolitiikka saa riistaväen miettimään suurriistavirka-avun antamisen mielekkyyttä.

– Ristiriitaista on. Nykyinen petopolitiikka tuntuu olevan kaikkea metsästämistä vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että petokannat kasvavat, ja samalla meiltä metsästäjiltä odotetaan koko ajan enemmän lähtöjä SRVA-vapaaehtoistoimintaan. Ei meillä ole tällä menolla enää koulutettuja koiriakaan. Joku keino pitää petojen metsästykseen vielä löytyä, Kärkkäinen sanoo.

Viranomaiset ovat olleet tyytyväisiä

Sekä poliisin että riistaviranomaisten riveissä ollaan tyytyväisiä uudelleen avatusta keskusteluyhteydestä.

– On äärimmäisen hyvä, että keskusteluyhteys riistanhoitoyhdistyksen kanssa on taas löytynyt. Se, onko lemmikkien tai tuotantoeläinten kanssa tapahtuva toiminta suurriistavirka-apua, on sitten jo Poliisihallituksen tasolla tapahtuvaa päätöksentekoa, arvioi Sauli Keränen Pohjois-Savon Riistakeskuksesta.

Avaa kuvien katselu Vesa Pihajoen mukaan SRVA-yhteistyö on ollut suureksi avuksi poliisin toiminnalle. Kuva: Terhi Liimu / Yle

– Poliisi on ollut valtakunnallisesti varsin tyytyväinen SRVA-yhteistyöhön. Tilanne on hiertänyt parin yksittäisen yhdistyksen kanssa, mutta me kannustamme puhumaan epäkohdat selväksi ihan paikallisesti, kertoo poliisiylitarkastaja Vesa Pihajoki Poliisihallituksesta.

Pihajoen mielestä vuonna 2018 sovittu nykyinen SRVA-sopimus on pääpiirteissään toimiva, suuria muutoksia ei tällä hetkellä ole suunnitteilla. Luottamusta löytyy, että epätäsmällisyydet voidaan ratkaista paikallisesti keskustelemalla riistaväen ja viranomaisten kesken.