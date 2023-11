Opettaja Anu Rapala neuvoo kollegoitaan, miten pitää huolta omasta oikeusturvastaan koululuokan kurinpitotilanteissa

Anu Rapalalla on omat tilinsä sosiaalisessa mediassa, joissa on minuutin mittaisia videoita erilaisista kurinpitokeinoista. Nyt Rapala tuntee itse olevansa vahvempi opettajana.

Keuruulainen Anu Rapala on työskennellyt 20 vuotta alakoulun opettajana. Sitä ennen hän oli kymmenkunta vuotta musiikkioppilaitoksessa viulunsoiton opettajana.

– Tarvittiin pari burnoutia, joiden vuoksi halusin lähteä opiskelemaan. Päädyin ammattikorkeakouluun opiskelemaan oikeustradenomiksi. Siellä perehdyin muun muassa virkamies- ja rikosoikeudenlakeihin, kertoo Rapala.

Rapala teki opintojensa lopputyön erään kaupungin opettajien saamista uhkailuista ja niiden juridisista seurauksista.

– Tätä kautta lakimaailma alkoi tulla tutummaksi. Sitten tajusin, että Suomen perusopetuslaissa sanotaan, mitä kurinpitokeinoja opettajat ja rehtorit voivat käyttää. Haluan jakaa tätä tietoa myös muille opettajille.

Rapala halusi palata opintojen jälkeen takaisin opettajan työhön, vaikka uranvaihtokin oli käynyt mielessä.

Peruskouluissa on monenlaista kuormitusta

Rapalan mukaan kouluissa on kaikenlaista vääntöä muun muassa siitä, kuka sanoo viimeisen sanan ja onko opettajalla oikeus määrätä oppilas poistumaan luokasta.

– Hyvin usein oppilaat sanovat opettajalle: ”Et sä voi mua määrätä”. Haluan kertoa kaikille, että me opettajat olemme virkamiehiä ja me kunnioitamme lakia. Me voimme sanoa oppilaille, että laki sanoo näin, kertoo Rapala.

Tänä päivänä jälki-istuntojen antaminen vaatii todistelua ja niitä täytyy myös perustella vanhemmille.

– Jälki-istuntoja on kouluissa edelleen. Pyrimme kuitenkin tuolloin teettämään kirjallisia tai suullisia tehtäviä. Jotkut opettajat saattavat käyttää jälki-istunnon kasvatuskeskusteluun ja keskustella siitä, mikä tai mitkä syyt johtivat tapahtuneeseen.

Opettajan oikeusturva voi olla heikoilla, jos oppilas väittää esimerkiksi opettajan poistaneen hänet luokasta väkivalloin.

– Suosittelen, että luokasta poistaminen tehdään toisen aikuisen läsnäollessa. Naapuriluokasta voi pyytää opettajan tai ohjaajan poistamistilanteeseen todistajaksi. Ainakin luokanohjaaja olisi hyvä olla jokaisessa luokassa, koska ryhmät ovat säästösyistä usein isoja, sanoo Rapala.

Saako opettaja käyttää voimaa oppilaan poistamisessa luokasta? "Lakiope" Anu Rapala neuvoo hankalissa tilanteissa kollegoitaan. Video: Simo Pitkänen / Yle

”Lakiope” Anu opettaa somessa

Anu Rapalalla on omat tilinsä sosiaalisessa mediassa, jossa on minuutin mittaisia videoita erilaisista kurinpitokeinoista.

– Somessa esiintyminen on tuonut lisää niin sanottua katu-uskottavuutta: oppilaat kuiskivat, että lakiope tulee, nauraa Rapala.

Rapalan mukaan olisi toivottavaa, että kouluissa tehtäisiin yhteiset säännöt, joiden noudattamatta jättämisestä on seurauksena myös yhdessä sovitut rangaistukset.

Keuruun ala-asteella oppilailla on tapana pitää esimerkiksi kännykät repussa.

– Tämä on meidän koulun sääntö. Tiedän useita kouluja, joissa kännykät ovat ongelma. Laki sanoo niin, että jos oppilas häiritsee opetusta puhelimen käytöllään, opettaja voi ottaa puhelimen pois peruskoulussa, sanoo Rapala.

Ammattioppilaitoksessa ja lukiossa oppilas on poistettava luokasta puhelimensa kanssa.

Rapala on kirjoittanut myös muille opettajille pienen lakikirjasen kurinpidosta perusopetuksessa. Kirjanen on parhaillaan tarkastettavana opetushallituksessa ja se ilmestyy joulukuussa.

– Haluan näyttää kirjasesta oppilaalle, että katso mitä laki sanoo. Tämän jälkeen ei tarvitse vääntää, kuka käskee ja mitä. Toivon, että opettajat voisivat tämän jälkeen keskittyä enemmän opettamiseen, kertoo Rapala.

Rapala tuntee itse olevansa opettajana vahvempi, kun hän on tutustunut kouluissa sovellettaviin lakeihin.