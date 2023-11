Oikeusministeri Meri moittii poikkeuksellisesti oikeuskanslerin rajalinjausta: ”En tiedä millä perusteella hän on arvionsa tehnyt”

Oikeusministeri Leena Meren mielestä rajalla on nyt turvallisuus- ei pakolaiskriisi.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen päätös torpata hallituksen uusi rajalinjaus herättää arvostelua. Oikeusministeri Leena Meri (ps.) kommentoi asiaa keskiviikkona.

– En tiedä millä perusteella hän on arvionsa tehnyt. Tämä ei ole turvapaikkakysymys tällä hetkellä. Kysymys on siitä, että turvallinen maa Venäjä lähettää ihmisiä rajalle. Tämä on turvallisuuskysymys.

Puumalainen linjasi tiistaina, että hallituksen uusi rajalinjaus ei tarjoa riittävästi mahdollisuuksia hakea Suomesta turvapaikkaa.

Vaikka hallituksen uudesta rajalinjauksesta ei ole selkeitä tietoja, kaikkien Venäjän rajanylityspaikkojen sulkeminen olisi hankaloittanut turvapaikanhakua. Turvapaikanhaun keskittäminen Helsinki-Vantaan lentokentälle ei olisi tarjonnut riittävää mahdollisuutta turvapaikanhaulle.

Poikkeukselliseksi arvostelun tekee se, että oikeuskansleri valvoo valtioneuvoston ja tasavallan presidentin toiminnan laillisuutta. Hän on siis ylin laillisuusvalvoja.

Leena Meren mielestä on virhe, että Venäjän rajan tilanteeseen suhtaudutaan ikään kuin se olisi turvapaikkakysymys.

– Hetki sittenhän meillä oli Venäjän kanssa tällainen tilanne: ukrainalaiset. Kaikki ovat varmasti viime päivinä huomanneet, että tämä on turvallisuuskysymys: yritetään vaikuttaa Suomeen.

Meri toteaa, että apulaisoikeuskansleri on ”tehnyt virkavastuulla virkatehtäväänsä”.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) totesi, että asian valmistelu jatkuu. Valmistelun sisällöstä hän oli tänään vaitonainen.

– Ei me lähdetä ulko- ja turvallisuuspolitiikan herkkiä valmisteluasiakirjoja tai vaiheita avaamaan. Varmaan naapuri haluaisi tietää selvästi meidän ”tietyt kapeikot”, Häkkänen totesi.