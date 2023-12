Suomalainen haaveilija perusti maailman toiselle puolelle kylän, johon muutti satoja suomalaisia

Viisikymppinen, huonovointinen mies istuu puistonpenkillä New Yorkissa. Miehen mieltä painavat häntä seuranneiden ihmisten kohtalot. Osa heistä on pilannut elämänsä, osa kuollut, osa menettänyt kaiken.

Muistojen paino painaa miehen rintaa.

Mies on Matti Kurikka, suomalainen toimittaja, kirjailija ja työväenaktivisti. Kurikka aavistaa kuolemansa lähestyvän.

Näin alkaa tositapahtumiin perustuva näytelmä Sointulan utopiakylästä, jonka Matti Kurikka perusti 1900-luvun alussa Kanadan länsirannikolle, Malcolm Islandille eli suomalaisittain Malkosaarelle Brittiläiseen Kolumbiaan.

Lappeenrannan kaupunginteatterissa ensi-iltansa saaneen Sointula-näytelmän ohjaaja-käsikirjoittaja Tuomo Aitta vieraili Sointulassa kymmenen vuotta sitten.

Matti Kurikka perusti Sointulan yli sata vuotta sitten siirtolaisten yhteisöksi, jossa ihannoitiin esimerkiksi henkistä kasvua.

Sointulaan lähti Suomesta satoja ihmisiä toteuttamaan unelmaansa. Yhteisöön muutti suomalaistaustaisia työläisiä Kanadan Vancouver Islandilta ja Suomesta Matti Kurikan perässä.

– He pyrkivät löytämään uudenlaisen tavan elää ja omavaraistalouden, Sointula-näytelmän ohjaaja ja käsikirjoittaja Tuomo Aitta sanoo.

Avaa kuvien katselu Sointulan ihanneyhteisön asukkaita poseeraa yhteiskuvassa vuonna 1904. Kuva: Siirtolaisuusintituutti

Erikoinen voima

Sointulassa vallitsivat modernit aatteet. Ehdottomana lähtökohtana oli naisten ja miesten tasa-arvo. Ihanteena oli perheyhteyden laajentaminen, eli veljeyden ja sisaruuden laajentaminen koko yhteisöä koskeviksi asioiksi.

Sointulan presidenttinä toimi sen perustaja Matti Kurikka.

Avaa kuvien katselu Kalastus on ollut keskeinen elinkeino Sointulassa. Kuva: Hannele Tuominen

– Hänessä oli erikoinen voima. Hän sai ihmiset rakastumaan itseensä, ja seuraamaan itseään. Hän oli loistava puhuja, ja ihmiset halusivat koskea häneen hänen puheidensa jälkeen, Tuomo Aitta kertoo.

Avaa kuvien katselu Sointula sijaitsee Kanadan länsirannikolla. Kuva: Mirjam Tahkokorpi / Yle, Mapcreator, Open Street Map

Taloudelliset ongelmat ja ristiriidat Sointulan johtohahmojen välillä johtivat lopulta ihanneyhteisön hajoamiseen vuonna 1905. Kurikka kannattajineen karkotettiin saarelta, ja Sointulaa jäivät asuttamaan suomalaiset.

Avaa kuvien katselu Lautta kuljettaa ihmisiä Sointulan ja Vancouver Islandin välillä. Kuva: Hannele Tuominen

Teatterivieras tuhansien kilometrien takaa

Sointulassa asuu Tuomo Aitan arvion mukaan yhä nykyään muutamia kymmeniä suomea puhuvia ihmisiä, mutta valtaosa asukkaista puhuu englantia.

Yksi Sointulan nykyasukkaista on Kathy Gibler, joka muutti kylään 1970-luvulla Yhdysvalloista. Kuultuaan Lappeenrannan kaupunginteatterin Sointula-näytelmästä Gibler päätti matkustaa Suomeen katsomaan esitystä.

– Olin todella innoissani, kun kuulin näytelmästä. Matkalla Suomessa on ollut ihanaa. Olen nauttinut joka minuutista.

Avaa kuvien katselu Kathy Gibler saapui Kanadasta, Sointulan kylästä saakka katsomaan Lappeenrannan kaupunginteatterin Sointula-näytelmää. Kuva: Juulia Tillaeus / Yle

Sointula-näytelmä on herättänyt kiinnostusta Giblerin ohella muissakin kanadalaisissa. Näytelmä on huomioitu Giblerin mukaan kaikissa maan merkittävimmissä tiedotusvälineissä. Esimerkiksi Kanadan yleisradioyhtiö CBC on kirjoittanut näytelmästä.

– Sointula on pienellä saarella melko eristyksissä, eikä se ole vielä kovin laajalti tunnettu. Sointulan tarina on kuitenkin hyvin rakastettu, Kathy Gibler kertoo.

Giblerin arvion mukaan Sointulassa asuu nykypäivänä noin 600 ihmistä, ja määrä on kasvamaan päin. Parantuneen internet-yhteyden myötä ihmisillä on paremmat mahdollisuudet tehdä etätöitä saarelta, mikä mahdollistaa yhä useamman ihmisen asumisen Sointulassa.

Avaa kuvien katselu Sointulan kylä on keskittynyt rannan tuntumaan. Kuva: Hannele Tuominen

– Koronapandemia auttoi uusien asukkaiden saamisessa, kun ihmiset halusivat pois kaupungeista. Sointulaan on muuttanut nuoria ihmisiä, mikä on jännittävää, Kathy Gibler sanoo.

Dokumentissa kerrataan Malkosaaren historiaa ja seurataan arkipäivää Sointulassa vuonna 1976.

Sointula sai ensi-iltansa lappeenrannan kaupunginteatterissa 18.11.2023.