Itärajalla on pikkuinen rajanylityspaikka, jota moni ei edes muista – nyt sinnekin piti rakentaa esteet turvapaikanhakijoille

Näistä esteaidoista on matkaa Parikkalan rajanylityspaikalle vielä yli puoli kilometriä.

Parikkalan Kolmikannassa sijaitsevan tilapäisen rajanylityspaikan kautta on aiemmin liikennöinyt lähinnä puukuljetuksia.

Pienen, noin 5 000 asukkaan kunnassa sijaitsevan rajanylityspaikan varalle oli suuret suunnitelmat ja toiveet. Etelä-Karjalan Parikkalassa sijaitsevasta pikkuruisesta rajanylityspaikasta piti tulla Kaakkois-Suomen neljäs kansainvälinen rajanylityspaikka.

Teitä parannettiin rajanylityspaikan molemmin puolin, sekä Venäjällä että Suomessa.

Vuonna 2022, vuosien työn tuloksena kaikki oli valmista tuhansien ja tuhansien turistien saapumiseksi, kunhan koronarajoitukset poistuisivat ja kansainvälisen rajanylityspaikan rakentaminen päästäisiin aloittamaan.

Avaa kuvien katselu Parikkalan kunta sijaitsee aivan Venäjän kupeessa itärajalla. Kuva: Mirjam Tahkokorpi / Yle, Mapcreator, Open Street Map

Venäjän hyökkäys Ukrainaan romutti kuitenkin haaveet turistivirroista ja matkailumiljoonista.

Huhtikuussa 2022 Parikkalan raja-asema suljettiin toistaiseksi, sillä EU:n Venäjälle kohdistamat pakotteet katkaisivat rekkaliikenteen.

Nyt itärajan rajanylityspaikoista ainoastaan Raja-Jooseppi on enää auki. Muut ylityspaikat pysyvät suljettuina perjantaista lähtien.

Avaa kuvien katselu Kulku Parikkalan rajanylityspaikalle on suljettu aidoin. Kuva: Marika Anttonen / Yle

Estelaitteita rakennettu

Hiljaiseloa viettävällä Parikkalan rajanylityspaikalla on varauduttu mahdollisiin häiriötilanteisiin.

Perustelluista syistä rajan yli on päässyt erityisluvalla myös turisteja tai muita matkustajia henkilöautoilla. Tuolloinkin rajan yli pääsivät vain suomalaiset ja venäläiset.

Toimistoupseeri Ville Kuusisto Kaakkois-Suomen rajavartiolaitokselta pitää mahdollisena, että Parikkalan rajanylityspaikan kautta pyrittäisiin laittomasti Suomeen.

– Rajavartiolaitos varautuu tähän omilla toimenpiteillä ja suunnittelulla. Olemme varautuneet ilmiön hallintaan kaikilla rajanylityspaikoilla, rajanylityspaikkojen läheisyydessä sekä maastorajalla, niin myös täällä Parikkalassa.

Näin hiljentyneellä Parikkalan rajanylityspaikalla varaudutaan häiriöihin. Video: Marika Anttonen / Yle

Kuusiston mukaan myös Parikkalaan on laitettu estelaitteita, samoin kuin muillekin rajanylityspaikoille ja niiden läheisyyteen.

Rajavartiolaitos on saanut virka-apua esteiden rakentamiseen Puolustusvoimilta. Kaakossa on myös valmistauduttu rakentamaan lisää tilapäisiä estelaitteita tarvittaessa.

Avaa kuvien katselu Kolmikannan rajavartioasemalla on edelleen henkilökuntaa töissä rajavalvonnan tarpeisiin. Kuva: Marika Anttonen / Yle, Mapcreator, Open Street Map

Venäjällä olevan Syväoron ja Suomen puoleisen Parikkalan rajatarkastusrakennuksista on näköyhteys toisiinsa. Kuusiston mukaan Venäjän puolella ei ole näkynyt erityistä liikehdintää.

Kuusisto korostaa, että rajatilanne koko Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella ollut ilmiön alkuvaiheen jälkeen rauhallinen.

– Nyt kun tämä Parikkalan rajanylityspaikka on ollut suljettuna jo pitkään, voimavaroja on siirretty rajavalvonnan tarpeisiin. Parikkala on käytännössä pätkä maastorajaa, Kuusisto toteaa.