Kaksi Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaista paljastaa, kuinka Putin repii väkeä erilleen

Elias Redin ja Anastasia Laine ovat Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia, eli heillä on molempien maiden kansalaisuus. Nyt he paljastavat, miten elämä Suomessa on muuttunut viime vuosina.

Kuva: Merja Niilola / Yle, Stefan Granholm / Yle, Yle; kuvitus: Nanna Särkkä / Yle