Itärajan ylityspaikat suljetaan yhtä lukuun ottamatta – vain Raja-Jooseppi jää auki

Hallitus sulkee yhtä lukuunottamatta itärajan raja-asemat, koska turvapaikanhakijoiden tulo ei ole vähentynyt viime aikoina. Vain Raja-Joosepin rajanylistyspaikka jää auki kaikelle rajaliikenteelle.

– Meidän tehtävämme on turvata suomalaisten turvallisuus, pääministeri Petteri Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hallitus sulki aiemmin neljä raja-asemaa itärajalla. Orpon mukaan Nämä toimet eivät olleet riittäviä eivätkä pystyneet rajoittamaan siirtolaisten tuloa rajalle.

Sisäministeri Mari Rantasen mukaan päätös astuu voimaan 24.11.–25.11. välisenä yönä kello 00.00 ja on on voimassa 23.12. asti. Toimenpide tarkoittaa, ettei Suomen rajaa voi ylittää Venäjältä muualta kuin Raja-Joosepin kautta.

– Oli välttämätöntä muuttaa valtioneuvoston päätöstä. Viime viikon päätöksen mukaiset toimenpiteet Kaakkois-Suomessa näyttävät sen, että ne toimivat. Kaakkois-Suomen raja on ollut rauhallinen.

Avaa kuvien katselu Rajaliikenteen tiukentumisesta kertoivat pääministeri Petteri Orpo ja sisäministeri Mari Rantanen sekä rajavartiolaitoksen osastopäällikkö Markku Hassinen. Kuva: Lehtikuva

Uudet rajoitukset perustuvat rajavartiolakiin. Rantasen mukaan keskeisenä perusteena on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä kansallisen turvallisuuden varmistaminen.

– Nämä ovat erittäin järeitä ja poikkeuksellisia toimenpiteitä. Tavoitteena on kitkeä ilmiö pois, Rantanen sanoo.

Sisäministeri Mari Rantanen sanoo tiedotustilaisuudessa, että Suomessa on varauduttava siihen, että turvapaikanhakijoiden tuleminen rajalle jatkuu ja voimistuu. Tilanne voi hänen mukaansa myös muuttua hyvin nopeasti.

Rajavartiolaitos varautuu laittomiin rajan ylityksiin

Rajavartiolaitoksen osastopäällikkö Markku Hassinen sanoo tiedotustilaisuudessa, että rajaturvallisuuden vaikea häiriötilanne jatkuu itärajalla.

– Järjestetty, laiton maahantulo on jatkunut, ja se on levinnyt myös pohjoisen rajanylityspaikoille. Tästä johtuen rajavartiolaitos yhdessä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa on arvioinut tilannetta ja esittänyt valtioneuvostolle päätöstä, jonka valtioneuvosto on tänään hyväksynyt.

Rajavartiosto varautuu myös laittomiin maastorajan ylityksiin raja-asemien ulkopuolelta. Myös rajanylityspaikan liikennettä voidaan rajoittaa ja sulkea asema tarvittaessa.

Avaa kuvien katselu Turvapaikanhakijoiden tulon itärajalle arvioidaan jatkuvan. Kuva: Risto Ukkonen / Yle

Häiriötilanteen jatkumiseen varaudutaan

Orpon mukaan rajanylityksen keskittäminen Raja-Joosepin raja-asemalle oli järein keino, jonka hallitus pystyy tässä tilanteessa toteuttamaan. Hänen mukaansa rajalla on vielä työvälineitä uusiin toimenpiteisiin, jos tilanne sitä vaatii.

Avaa kuvien katselu Pääministeri Petteri Orpon mukaan erilaisiin skenaarioihin varaudutaan. Jos tilanne pahenee, hallitus tekee lisätoimenpiteitä. Kuva: Lehtikuva

– Tällä pyritään antamaan selkeä viesti siitä, että me emme hyväksy tätä toimintaa ja haluamme normalisoida tilanteen, Orpo sanoo.

– Venäjä on tämän tilanteen aiheuttanut ja sallinut, ja he pystyvät myöskin tämän purkamaan, hän jatkaa.

Venäjän kanssa on käyty diplomaattiteitse keskusteluja tilanteesta ilman ratkaisua.

Päätösluonnokselle vihreää valoa apulaisoikeuskanslerilta

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen näytti vihreää valoa tänään toimitetulle uudelle sisäministeriön päätösluonnokselle itärajan tilanteeseen vastaamiseksi. Lyhyessä kannanotossaan apulaisoikeuskansleri arvioi, että asiakirjojen perusteella ehdotetun sisältöisen päätöksen jatkovalmisteluun ei ole oikeudellista estettä.

Kannanotossa todetaan kuitenkin, että valtioneuvoston päätöksenteon laillisuuden arviointi tehdään lopullisesti, kun asiakirjat ovat valmiit esittelyyn valtioneuvoston yleisistunnossa.