Kuvittajan käsissä paraikaa valmistuva tarina on Hännisen ensimmäinen Korkkariin päätyvä sarjakuva, mutta jo aiemmin hän on osoittanut, että myös sodanvastaisen käsikirjoittajan mielikuvituksessa voi syntyä menestyksekästä sotasarjakuvaa. Hännisen käsikirjoittama sotatarina ilmestyi To end all wars -nimisessä kokoelmassa, joka oli ehdokkaana sarjakuvien Oscareina tunnetun Eisner Awards -palkinnon saajaksi.