Hallitus päätti poistaa laatukirjojen tuen lokakuussa – ministeriön oma neuvottelukunta kuuli asiasta vasta nyt

Yle sai hiljattain kirjastojen kirjatarjontaa koskevan uutisvinkin: hallitus on leikkaamassa pois vähälevikkisen laatukirjallisuuden ostotuen. Tuen avulla kuntien kirjastot ovat hankkineet vähemmän luettuja mutta laadukkaita kirjoja.

Leikkauspäätös on tehty jo lokakuussa, ja se on tulossa eduskunnan hyväksyttäväksi joulukuussa. Näyttää kuitenkin siltä, että tieto leikkauksesta on kantautunut vasta nyt niiden tietoon, joihin se vaikuttaa.

Leikattava summa on valtion budjetin mittakaavassa pieni, vain 860 000 euroa. Tuen lakkauttaminen kuitenkin kaventaa kotimaisen laatukirjallisuuden tarjontaa kirjastoissa.

Osa kirjoista jäänee jopa kokonaan julkaisematta, sillä vähälevikkistä laatukirjallisuutta julkaisevat erityisesti pienet kustantamot, joille tukirahan turvin tehdyt hankinnat ovat elintärkeitä.

”Hetken vedin henkeä”

Erikoista tapauksessa on tämä: hallitus julkaisi jo lokakuussa talousarvion ensi vuodelle, mutta Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) havahtui asiaan vasta tällä viikolla, marraskuun jälkipuolella.

Pääsihteeri Henriikka Mustajoki on sitä mieltä, että tilanne pääsi syntymään viime hetken muutoksen vuoksi. Neuvottelukunnassa tiedettiin, että ostotuki on mahdollinen leikkausten kohde.

– Tuki oli paikoillaan talousarvion alkuperäisessä ehdotuksessa, mutta lopullisesta esityksestä se on tippunut pois, Mustajoki kertoo.

Asian voi tarkastaa vertailemalla valtiovarainministeriön budjettiehdotusta ja hallituksen lopullista esitystä. ”Vähälevikkisen kirjallisuuden ostotuki ja kulttuurilehtien tilaustuki kirjastoille” on muuttunut muotoon ”Kulttuurilehtien tilaustuki kirjastoille”, ja määrärahasta on leikattu 860 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja ei osaa sanoa, miksi tieto leikkauksesta ei ole tuoreeltaan kulkeutunut Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnalle. Hän tosin vahvistaa, että opetus- ja kulttuuriministeriön säästöt kohdennettiin eli niiden sisällöstä päätettiin vasta budjettiriihessä.

– Talousarvioesitys on tullut ihan normaalisti julkiseksi sen jälkeen, kun hallituksen esitys on annettu eduskunnalle alkusyksystä. Jostain syystä toimijat eivät ole sitä huomanneet sieltä budjettikirjasta, Kaivosoja sanoo.

Joka tapauksessa tilanne varmistui neuvottelukunnalle vasta, kun Mustajoki otti yhteyttä opetus- ja kulttuuriministeriöön muutama päivä sitten.

– Saimme tiedon pyynnöstä. Hetken vedin henkeä. Sitten totesin, että nyt pitää kääriä hihat ja tehdä töitä.

Avaa kuvien katselu Ostotuen poistuminen kaventaa kotimaisen laatukirjallisuuden tarjontaa kirjastoissa. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Haku on auki, vaikka mekanismi on pian historiaa

Tilanne on absurdi. Tieto ei selvästikään kulkenut opetus- ja kulttuuriministeriön ja tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan välillä, vaikka neuvottelukunta on ministeriön asiantuntijaelin, jolle ministeriö antaa tehtäviä.

– Kiintoisaa meidän näkökulmastamme on se, että asiasta ei ole keskusteltu kanssamme, eikä leikkauspäätöksestä ole kerrottu meille, Mustajoki sanoo.

TJNK onkin tehnyt töitä syksyllä kuten ennenkin eli muun muassa avannut haun ostotukilistalle pääsystä. Se on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön TJNK:lle asettamista tehtävistä.

Ehdotuksia ostotukilistalle otetaan siis parhaillaan vastaan, vaikka koko mekanismi on pian eduskunnan päätöksellä historiaa.

– Kunnes ministeriö sanoo, että tätä ostotukea ei ole, toimimme tehtäviemme mukaisesti. Toimimme siinä toivossa, että tämä asia muuttuisi, Mustajoki toteaa.

Tiedonjanoisille ja selkokieltä tarvitseville vähemmän tarjontaa

Tuki on erityisen merkittävä kotimaiselle tietokirjallisuudelle ja selkokirjallisuudelle. Mustajoen mukaan leikkauspäätös vaikeuttaa pääsyä tutkitun tiedon äärelle.

– Ostotukea saavien kirjojen volyymi on pientä, jolloin ne todennäköisesti jäävät kirjastoilta ostamatta. Sillä kuitenkin on merkitystä, että kaikilla on asuinpaikasta riippumatta pääsy tutkittuun tietoon. Sen saatavuus on demokratian peruspilareita.

Selkokeskuksesta kerrotaan, että he saivat tietää tulevasta leikkauksesta noin kuukausi sitten. Suomessa yli kymmenen prosenttia väestöstä tarvitsee selkokieltä, joka on yleiskieltä helpompi kielimuoto.

– Olemme järkyttyneitä siitä, että tämä tuki leikataan. Teimme kyselyn kirjastoille, ja tulos oli selvä: jos tuki lähtee, niin kirjastot eivät pysty hankkimaan valikoimiinsa selkokirjallisuutta, toteaa Selkokeskuksen kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä.

Selkokeskus on jo julkaissut tilanteesta oman kannanottonsa, jonka mukaan selkokirjallisuudesta ei ole varaa leikata senttiäkään. TJNK julkaisi omansa tänään.

Avaa kuvien katselu Ilman tukea moni kirjasto jättää vähälevikkiset kirjat ostamatta. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

”Kirjojen vaikuttavuus ei verrannollinen lukijamäärään”

Mutta miksi pitäisi valtion pitäisi tukea sellaisia kirjoja, joita lukevat vain hyvin harvat?

– Kirjojen vaikuttavuus ei ole suoraan verrannollinen niiden lukijamäärään. Muutamakin lukija voi olla kerrannaisvaikutusten myötä vaikutuksen kannalta merkittävä määrä, TJNK:n pääsihteeri Henriikka Mustajoki toteaa.