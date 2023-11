Yli 10 000 työntekijää koulutukseen – säästökuurille joutuva hyvinvointialue haluaa koko henkilöstön tietävän, miten talous toimii

Loppuvuodesta Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella alkava Taloustaitaja-valmennus on tiettävästi ensimmäinen laatuaan koko maassa.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue haluaa kehittää henkilöstönsä talousosaamista. Siksi se laittaa koko henkilöstön Taloustaitaja-valmennukseen.

Valmennuksen käy läpi noin 10 000 työntekijää ja 700 esihenkilöä.

Hyvinvointialueen uudistus-, tuottavuus- ja vaikuttavuusohjelma (UTV-ohjelma) tavoittelee 56 miljoonan euron säästöjä vuosille 2024–26.

Talousvalmennuksen tavoite on saada koko henkilöstö ”samalle sivulle” parantamalla kokonaisvaltaisesti hyvinvointialueen talousasioiden ymmärrystä.

Valmennus kytkeytyy UTV-ohjelman säästötavoitteisiin, sanoo talousjohtaja Anu Helin.

– Mietimme, miten haastetta lähestytään. Ajattelimme, että on ensisijaisen tärkeää saada kaikille käsitys, mistä oikeastaan puhutaan, Helin sanoo.

Avaa kuvien katselu Perhepalvelukeskus Aallokko rakentuu Seinäjoelle. Sen rahoituksesta on käyty vääntöä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Seinäjoen kaupungin kesken. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Ensinnäkin hyvinvointialueen johto haluaa, että kaikki tietävät, mitä UTV-ohjelma pitää sisällään.

– Avaamme, mitä UTV-ohjelma tarkoittaa esimerkiksi terveydenhuollon näkökulmasta tulevina vuosina, Helin sanoo.

Esihenkilöille suunnattu Taloustaitaja-koulutus on laajudeltaan 16 tuntia. Koko henkilöstölle suunnattu valmennus on suppeampi, mutta antaa perustaitoa talousosaamiseen.

Loppuvuodesta alkava Taloustaitaja-valmennus on tiettävästi ensimmäinen laatuaan koko maassa.

Lisää: Terveyspalveluja lakkautetaan ja hoitajia vaaditaan vaihtamaan työpaikkaa – sairaanhoitaja: ”Minä en ainakaan lähde”

Yhteinen toimintakulttuuri

Hyvinvointialuejohtaja Tero Järvisen mukaan taloudenhallinta korostuu kaikessa hyvinvointialueiden toiminnassa tällä hetkellä. Järvinen toteaa, että talouden tasapainoon saattaminen on koko organisaatiota koskevaa, jatkuvaa työskentelyä.

Monesta eri organisaatiosta rakentunut hyvinvointialue haluaa luoda yhteisen toimintakulttuurin. Etenkin esihenkilöiden roolia säästötavoitteiden saavuttamisessa pidetään suurena.

– Meillä on yli 700 esihenkilöä, jotka ovat hyvin eri vaiheissa uraansa. Koulutuksilla halutaan saada kaikille talousasioiden perustiedot ja -taidot. Näin talouskeskusteluakin on helpompi seurata, kun kaikki puhuvat samaa kieltä, Anu Helin kuvaa.

Itse valmennuksella ei ole suoranaisia säästötavoitteita.

– Tämä on enemmänkin tukitoimi, jolla tuetaan UTV-ohjelman läpimenoa ja muuta taloustyötä. Tarjoamme ajankohtaisen talouden tilannekuvan, jotta kaikilla oli mahdollisimman sama käsitys siitä, miksi tulemme tekemään isompia ja pienempiä päätöksiä, Helin sanoo.

Hyvinvointialueen rahoituksen ABC

Koko henkilöstön kanssa käydään läpi muun muassa hyvinvointialueen rahoitus. Helin puhuu hyvinvointialueen rahoituksen ABC:stä.

– Maailma on muuttunut paljon kuntien ja kuntayhtymien taloudessa. On hyvä kerrata, mikä kaikki on muuttunut entiseen verrattuna.

Avaa kuvien katselu Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen talousvalmennuksessa yksi tavoite on päivittää tiedot siitä, miten hyvinvointialueen talousasiat eroavat aiemmasta rahoitusmallista. (Kuvituskuva) Kuva: Tiina Jutila / Yle

Muita valmennuksen sisältöjä ovat muun muassa investointisuunnitelmien, talousarvion ja tilinpäätöksen lukutaito.

– Myös sitä pyritään avaamaan, minkälaisia vaikutuksia yksittäisen asiantuntijan päätöksillä voi hyvinvointialueen taloudelle olla. Valmennuksen loppuosassa mennään vahvasti kohti konkretiaa. Silloin käydään läpi esimerkiksi keskeisiä raportointityökaluja.

Kokonaisuuden toivotaan tuovan vuorovaikutteisuutta talouden ja toiminnan välille.

– Suunnilleen maaliskuussa tavoitteena on alkaa viedä valmennuksen asioita käytäntöön. Siitä eteenpäin noin kuukauden välein pidetään Taloustaitaja-tunnit, joissa käsitellään tietyn toimialueen keskeisiä asioita, Helin sanoo.

Lisää: Miten käy palveluiden?

Säästöt koostuvat useista puroista

Taloustaitaja-valmennuksen kouluttajina toimivat hyvinvointialueen johtoryhmän jäsenet. Helinin mukaan yhdessä tekeminen korostuu myös näin.

Yksittäisissä valmennusosioissa on mukana ulkopuolisia tahoja.

– Henkilöstön laaja-alainen osallistaminen toki edellyttää heiltä tähän työajan käyttöä, mutta uskomme, että panostuksemme tähän valmennukseen kannattaa, Helin sanoo.

Talousjohtaja on vakuuttunut siitä, että perinteisestä poikkeava lähestymistapa ja satsaus valmennukseen kannattaa.

– Uskomme, että tätä kautta meillä on mahdollisuus yhdessä onnistua talouden tasapainottamisen haasteissa. UTV-ohjelma koostuu useista puroista. Tämä on niistä yksi.