Ajokeli on huono lähes koko maassa

Keskiviikkoiltana ja torstain vastaisena yönä satoi runsaasti lunta, mikä näkyy aamun huonona ajokelinä.

– Myrsky on ohitse, mutta lunta tulee vielä idässä ja pohjoisessa. Keli jatkuu kuitenkin huonona koko maassa, teitä on vielä auraamatta, kertoo Ylen meteorologi Elias Paakkanen.

Aikaisin aamulla erityisen huonoa ajokeliä oli Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa. Varoitukset näiltä alueilta on kuitenkin poistettu Etelä-Savoa lukuunottamatta aamuyhdeksän aikaan. Paakkasen mukaan lunta tai vettä ei näillä alueilla juuri sada, mutta teillä voi olla loskaa.

Myös Fintraffic varoittaa sohjoisista, lumisista ja liukkaista teistä koko Suomessa.

Torstaiyön kovimmat tuulet ovat jo laantuneet lähes koko maassa. Lumikuurot yleistyvät uudelleen myös lännessä iltaa kohti.

Merialueilla Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämeren itäosassa on aallokkovaroitus. Suomenlahden itäosalle on annettu kovan tuulen tuulivaroitus, etelätuulta on siellä 17 metriä sekunnissa.

Juttua päivitetty 9.26: Lisätty tieto huonon ajokelin varoitusten poistumisesta osasta maata.