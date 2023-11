On jo tiedossa, että maailman maiden päästövähennyslupaukset johtavat yhä reilusti yli kahden asteen lämpenemiseen. Laskelmia tehdään vuosittain, mutta nyt on edessä viisivuotiskatsaus, johon odotetaan myös poliittista reaktiota siitä, mihin maailma on menossa.