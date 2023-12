Alle 30 oppilaan lukio yrittää pelastaa itsensä erikoislinjalla – sama ratkaisu on yleistynyt muuallakin Suomessa

Painotettuja opintoja tarjoavien erikoislinjojen määrä on kasvanut rajusti Suomen lukioissa. Syyksi arvellaan kiristynyttä kilpailua opiskelijoista.

Ennätyksellisen moni suomalainen lukio tarjoaa opiskelijoilleen painotettuja erikoislinjoja.

Tuoreimpana tähän joukkoon liittyy piskuinen Rautavaaran lukio Pohjois-Savossa. Se aloittaa uuden lääketieteellis-luonnontieteellisen painotuslinjan ensi syksynä.

– Käytännössä linjalla tarjotaan matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja terveystietoa syventävinä opintoina tavallista enemmän. Ehkä kieliäkin, rehtori Marianne Korkalainen kertoo.

Korkalaisen mukaan ajatus erikoislinjaan syntyi lukion omista vahvuuksista. Linjasta kaavaillaan apua esimerkiksi lääketieteen tai ympäristötieteen opiskelusta haaveileville.

Avaa kuvien katselu Marianne Korkalaisen johtamassa Rautavaaran lukiossa on 27 oppilasta. Lukio on Suomen pienimpiä. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Ensi vaiheessa linjalle varataan kahdeksan aloituspaikkaa. Se on suhteellisen paljon, sillä Rautavaaran lukiossa on tällä hetkellä 27 oppilasta. Takavuosina lukion jatko on ollut uhattuna oppilaskadon vuoksi.

– Emme toivo, että tänne tulisi hakijaryntäys. Haluamme jatkossakin olla pieni lukio, ja tilanteemme on oikein hyvä, Korkalainen sanoo.

Jo joka kolmannen ratkaisu

Rautavaaran suunnitelmat eivät yllätä Kuntaliiton lukiokoulutuksen erityisasiantuntijaa Kyösti Värriä. Värrin mukaan erilaisista erikoislinjoista on kovaa vauhtia tulossa lukioille pikemminkin sääntö kuin poikkeus.

– Linjoja on nykyään runsaassa sadassa lukiossa, ja joissakin niitä on useita. Määrä on vain kahdeksassa vuodessa liki kaksinkertaistunut, Värri sanoo.

Myös erityisen tehtävän lukioita Tässä jutussa käsitellään suomalaisia lukioita, jotka noudattavat tavanomaista lukioiden opetussuunnitelmaa. Niiden lisäksi Suomessa on 75 lukiota, joilla on erikseen määritelty, erityinen koulutustehtävä. Erityisen koulutustehtävän lukioita ovat esimerkiksi useimmat urheilu-, musiikki- ja kielilukiot. Niiden erikoislinjoilla voidaan poiketa lukion valtakunnallisesta opetussuunnitelmasta. Erityisen koulutustehtävän lukioiden erikoislinjoille haetaan erillisissä hauissa. Lukiot saavat toimintaansa erillistä rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Avaa

Tällä hetkellä erikoislinjoja on noin joka kolmannessa lukiossa. Trendiä ovat voimistaneet yksittäisten lukioiden huikeat menestystarinat linjan perustamisen jälkeen.

Esimerkiksi eteläkarjalaisessa Parikkalan lukiossa hakijamäärät nelinkertaistuvat sen jälkeen, kun kouluun luotiin eläinlääketieteellinen painotuslinja.

– Tutkittua tietoa siitä, ovatko erikoislinjat keskimäärin lisänneet lukioiden houkuttelevuutta, ei kuitenkaan ole, Värri sanoo.

Avaa kuvien katselu Räjähdysmäisesti yleistyneet erikoislinjat eivät yllätä Kuntaliiton Kyösti Värriä. Linjojen perustamista ei valvota tai säädellä. Kuva: Suomen Kuntaliitto ry

Riski on pieni

Värri uskoo, että painotetut erikoislinjat yleistyvät lukioissa edelleen. Kynnys linjojen perustamiseen on pienimmillään erittäin matala.

Samaa mieltä on Rautavaaran lukiota johtava Marianne Korkalainen.

– Ei meidänkään ole tarkoitus palkata lukioomme yhtään uutta työntekijää. Luomme uuden opintokokonaisuuden, jota voimme pyörittää muutamalle opiskelijalle varsin ketterästi, Korkalainen sanoo.

Muutamissa lukioissa erikoislinjoista on jo ehditty luopua. Esimerkiksi Joroisissa kuopattiin frisbeegolf- ja salibandylinjat, kun kiinnostusta niitä kohtaan ei ollut tarpeeksi.

– Sanoisin, että lukiomme ottama riski on kaiken kaikkiaan pieni. Silti emme ajattele tätä kokeiluna, vaan pysyvänä uudistuksena, Marianne Korkalainen toteaa.