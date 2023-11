Väitös: Suomessa vuodenajat voivat vaikuttaa vauvojen uneen

Osa vauvoista ja pikkulapsista uinuu sikeästi ja pitkään, toiset heräilevät herkästi ja nukkuvat lyhyitä unia. Tuore tamperelaistutkimus on löytänyt yhteyden vauvojen unirytmin ja vuodenaikojen välillä.

Väitöstutkimuksessaan kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri Anja Kärki havaitsi, että Suomessa vuodenaikoja ei voi sivuuttaa kun tutkitaan vauvojen unta.

– Suomessa vuodenajat vaikuttavat merkittävästi luonnonvalon määrään. Aiempien, muualla maailmassa tehtyjen unitutkimusten tulokset eivät siksi välttämättä ole kaikilta osin yleistettävissä meidän olosuhteisiimme, Kärki sanoo.

Vauvan uni häiriintyy taaperoa helpommin

Vuodenaikojen vaikutusta aikuisten uneen on tutkittu jo useita vuosikymmeniä. Tutkimuksissa on havaittu esimerkiksi, että pimeinä vuodenaikoina unirytmi voi viivästyä, kun taas valoisina kesäkuukausina yöunet saattavat lyhentyä.

Lasten unta on tutkittu huomattavasti vähemmän.

Anja Kärki seurasi tutkimuksessaan lasten unta kuukauden, kahdeksan kuukauden ja kahden vuoden iässä.

Vauvat näyttävät hänen mukaansa olevan taaperoita herkempiä vuodenaikojen vaihtelulle.

– Samoin kuin aikuisilla, valoisa vuodenaika saattaa lyhentää myös pikkuvauvojen unen kestoa. Pikkuvauvojen unen rakenne ei kuitenkaan näytä kärsivän valoisista kesäkuukausista. Kahdeksan kuukauden ikäisillä vauvoilla sen sijaan kevät, jolloin etenkin illan valon määrä lisääntyy nopeasti, heikensi unen laatua, Kärki sanoo.

Avaa kuvien katselu Anja Kärki on Tampereen yliopistollisen sairaalan kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri. Hän työskentelee muun muassa unidiagnostiikan parissa. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Pois kellojen siirtelystä ja pimennysverhot lastenhuoneeseen

Anja Kärki arvioi tutkimuksessaan myös keväisen kellojen siirron vaikutusta kahdeksan kuukauden ikäisten vauvojen uneen.

Tulosten perusteella äkillinen muutos kellonajassa näyttää heikentävän vauvojen unen laatua tässä ikäryhmässä.

– Kellojen siirtelyhän ei perustu mihinkään järkisyyhyn, enkä ole koskaan tavannut unitutkijaa, joka kannattaisi kellojen siirtelyä, Kärki sanoo.

Avaa kuvien katselu Tutkija Anja Kärki suosittelee vauvojen ja pikkulasten makuuhuoneiden pimentämistä. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

Tutkimustulosten perusteella jo vauvavuoden aikana on suositeltavaa noudattaa säännöllistä valo-pimeysrytmiä muun säännöllisen elämänrytmin ohella.

Aamuun ja päivään on hyvä keskittää valoaltistus ja aktiivinen tekeminen, kun taas iltaisin ja öisin on syytä rauhoittua ja vähentää valoaltistuksen määrää.

Anja Kärjen neurofysiologian alaan kuuluva väitöskirja Associations between Finnish Seasons and Sleep in Early Childhood tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa 15. joulukuuta 2023.